Зеленский сказал, что 9 мая возможна атака дронов ВСУ по Москве: какая хроника ударов по столице РФ

4 мая Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что есть вероятность атаки дронов на Москву 9 мая, в день парада на Красной площади. За несколько часов до этого дроны FP-1 долетели до центра российской столицы, добравшись за 6 км от Кремля и здания Министерства обороны. Какие известны случаи проникновения украинских беспилотников за кольца противовоздушной обороны вокруг Москвы?

Заявление Зеленского прозвучало во время визита в Армению, свидетельствует трансляция на YouTube-канале офиса президента. Глава государства объяснил, что на параде 9 мая в Москве не будет военной техники и отметил, что дроны дела могут атаковать российскую столицу. Фокус собрал хронологию атак Сил обороны Украины на Москву — данные о налетах дронов и также о диверсиях и поджогах, которым не помешали ФСБ и система ПВО.

Зеленский подчеркнул, что партнеры и Украина должны "толкать его [Путина] в направлении дипломатии", и отметил, что РФ сегодня слабее, чем раньше.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", — сказал президент.

Атака дронов на Москву — попадание 2022-2026

3 мая 2023 года произошла одна из первых атак дронов на Москву. В сети опубликовали трансляцию с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала полет неустановленного БпЛА. Через мгновение устройство врезалось по куполу Сенатского дворца: видим вспышку огня у флага РФ, а других последствий не было.

Атака дронов на Москву — кары 3 мая 2023 года

3 мая 2026 года бывший депутат, а теперь военный Сил обороны Игорь Луценко на странице Facebook рассказал о некоторых деталях атаки БпЛА на столицу РФ, которая состоялась три года назад. По его словам, беспилотники запустили между 21 и 23 ч 2 мая, и за несколько часов два устройства добрались до Москвы. Военный не назвал модель дронов и также не ясно, сколько запустили. Среди прочего, подтверждается, что их запустили в подразделении Юрия Касьянова, распущенном в 2025 году, и что на это не давало санкции командование.

4 мая 2026 года — попадание дрона FP-1 по дому по адресу Москвофильская 8. Фокус писал, что первые жалобы россиян на налет БпЛА появились около 1 часа, а Собянин сообщил, что систему ПВО прошли три беспилотника: из них два все-таки сбили, а третий добрался до здания. На видео с места инцидента показали три поврежденных квартиры и сквозное отверстие в наружной стене.

Предыдущие налеты на Москву

РосСМИ "Агентство. Новости" опубликовало информацию о еще двух случаях, когда беспилотники атаковали Москву, пройдя средства ПВО.

25 марта 2026 года — мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дроны добрались до села Клиново. По словам российского чиновника, начался пожар. Точка попадания — за Московской кольцевой дорогой, в Троицком округе.

28 мая 2024 года — последний случай, когда дроны добирались сквозь кольцо МКАД. Как рассказали росСМИ, речь идет о "попадании обломков" по дому на улице Вернадского.

Кроме того, росСМИ уточнило, что с 30 апреля по 4 мая 2026 года Минобороны РФ отчиталось об атаках 1369 БПЛА, а Собянин жаловался на то, что Москва трое суток подряд страдает от ударов: в субботу якобы сбили девять дронов, в воскресенье восемь. А максимальное количество дронов, которые атаковали РФ за эти пять дней — это ночь на воскресенье 3 апреля: речь шла о 334 дронах, говорится в заметке.

В то же время на карте Fire Международного разведывательного сообщества InformNapalm можно увидеть другие атаки различных типов вокруг и внутри Москвы. Видим, что больше всего — диверсий, когда горят релейные шкафы на железной дороге и другие важные объекты. При этом есть еще пять случаев прилетов БПЛА.

26 ноября 2023 года — казармы 275 полка ВС РФ в Московской области.

1 ноября 2024 года — Московский НПЗ.

Четыре атаки в 2025 году — завод "Базальт" по выпуску оружия (Московская область, 7 мая), авиабаза "Кубинка" (7 мая), парк "Патриот" (22 мая), завод микроэлектроники "Микрон" на территории технопарка "Элма" (Зеленоград, 28 мая).

Перемирие на 9 мая

Президент РФ Владимир Путин 3 мая позвонил президенту США Дональду Трампу и попросил обратиться к Украине относительно ударов по Москве. Глава Кремля заявил, что Киеву следует объявить перемирие на сутки, чтобы россияне прошлись парадом по Красной площади. После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва объявляет перемирие на 9 мая в одностороннем порядке и не планирует что-то согласовывать с украинцами. Президент Зеленский в ответ прокомментировал, что не получал обращения РФ, а военные тем временем размышляют о событиях на 9 мая.

Напоминаем, 3 мая под массированным дроновым ударом вновь оказались нефтяные порты РФ на Балтийском море: пострадали терминалы и также три корабля.