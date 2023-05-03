Атака БПЛА на Кремль: как сейчас выглядит Сенатский дворец (фото)

На опубликованных СМИ фото заметно, что в Сенатском дворце, в котором находится и рабочий кабинет российского президента Владимира Путина, во время взрыва и пожара пострадал купол.

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Купол Сенатского дворца, расположенного в московском Кремле, пострадал из-за пожара, который начался в результате атаки ударных дронов. Фотографии опубликовало российское медиа "Медуза" в среду, 3 мая.

На фотографии видно, что стеклянный купол закопчен от дыма. Также на крыше здания можно увидеть и следы горения.

По мнению журналистов, это указывает на то, что как минимум один беспилотник взорвался над московским Кремлем и повредил здание.

Заметим, что пресс-служба президента РФ заявила о том, что военным якобы удалось обезвредить все беспилотники, атакующие правительственные здания.

Сенатский дворец в Москве: что в нем расположено

Сенатский дворец — это большое здание со стеклянным куполом, которое располагается в пределах Кремля (Москва).

В нем находится большинство рабочих помещений, которые использует президент РФ Владимир Путин и его администрация. В первом корпусе комплекса расположены рабочие кабинеты президента, руководителя администрации президента и его заместителей, залы заседаний.

Кроме того, по версии иностранных СМИ, именно в Сенатском дворце находится кремлевская квартира лидера Российской Федерации Владимира Путина.

Купол Сенатского дворца в Кремле закопчен и поврежден после атаки БПЛА

Напомним, 3 мая аналитик из США раскрыл подробности атаки ударных беспилотников на Кремль. По его словам, при атаке Кремля в ночь на 3 мая мог использоваться украинский беспилотник. Также оператор, который руководил беспилотным летальным аппаратом, имел достаточный уровень квалификации.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после атаки беспилотников на Кремль призвал физически устранить Владимира Зеленского. Кроме того политик хочет, чтобы ВС РФ нанесли удары по "центрам принятия решений" в украинской столице.