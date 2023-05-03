Целили в квартиру Путина: журналисты выяснили детали атаки беспилотников на Кремль

По информации российского медиа, БПЛА атаковали Сенатский дворец на территории Кремля, где находится квартира Путина. Также помещениями там пользуется администрация президента.

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Два беспилотника, атаковавших ночью на 3 мая Кремль, целили в Сенатский дворец. Там находятся рабочие кабинеты и квартира президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Faridaily.

В медиа по кадрам атаки определили, что БПЛА должны были нанести удар по Сенатскому дворцу — зданию с большим куполом на территории московского Кремля. По данным журналистов, по кремлевскому сленгу его называют "первым корпусом".

"В этом доме находится большинство рабочих помещений, которые использует Путин и его администрация. В первом корпусе находятся разные рабочие кабинеты президента, руководителя администрации президента и его заместителей, залы заседаний", — пишут Faridaily.

Также, по словам медийщиков, именно в Сенатском дворце находится кремлевская квартира лидера страны-агрессорки.

"Видимо, поэтому в официальном сообщении Кремля событие названо покушением на президента", — отметили журналисты.

Напомним, 3 мая гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский анонсировал новую почтовую марку, намекающую на атаку беспилотников на Кремль.

Также 3 мая в российском телеграмм-канале сообщили, что в Москве был замечен еще один БПЛА. Ударный дрон пролетал в районе улицы Большая Полянка.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после атаки беспилотников на Кремль призвал физически устранить Владимира Зеленского.