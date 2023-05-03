Целили в квартиру Путина: журналисты выяснили детали атаки беспилотников на Кремль
По информации российского медиа, БПЛА атаковали Сенатский дворец на территории Кремля, где находится квартира Путина. Также помещениями там пользуется администрация президента.
Два беспилотника, атаковавших ночью на 3 мая Кремль, целили в Сенатский дворец. Там находятся рабочие кабинеты и квартира президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Faridaily.
В медиа по кадрам атаки определили, что БПЛА должны были нанести удар по Сенатскому дворцу — зданию с большим куполом на территории московского Кремля. По данным журналистов, по кремлевскому сленгу его называют "первым корпусом".
"В этом доме находится большинство рабочих помещений, которые использует Путин и его администрация. В первом корпусе находятся разные рабочие кабинеты президента, руководителя администрации президента и его заместителей, залы заседаний", — пишут Faridaily.
Также, по словам медийщиков, именно в Сенатском дворце находится кремлевская квартира лидера страны-агрессорки.
"Видимо, поэтому в официальном сообщении Кремля событие названо покушением на президента", — отметили журналисты.
Напомним, 3 мая гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский анонсировал новую почтовую марку, намекающую на атаку беспилотников на Кремль.
Также 3 мая в российском телеграмм-канале сообщили, что в Москве был замечен еще один БПЛА. Ударный дрон пролетал в районе улицы Большая Полянка.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после атаки беспилотников на Кремль призвал физически устранить Владимира Зеленского.