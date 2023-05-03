Цілили у квартиру Путіна: журналісти з'ясували деталі атаки безпілотників на Кремль
За інформацією російського медіа, БПЛА атакували Сенатський палац на території Кремля, де знаходиться квартира Путіна. Також приміщеннями там користується адміністрація президента.
Два безпілотники, що атакували вночі на 3 травня Кремль, цілили у Сенатський палац. Там знаходяться робочі кабінети та квартира президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомили у Faridaily.
У медіа з кадрів атаки визначили, що БПЛА мали завдати удару по Сенатському палацу — будівлі з великим куполом на території московського Кремля. За даними журналістів, за кремлівським сленгом його називають "першим корпусом".
"У цьому будинку знаходиться більшість робочих приміщень, які використовує Путін та його адміністрація. У першому корпусі знаходяться різні робочі кабінети президента, керівника адміністрації президента та його заступників, зали засідань", — пишуть Faridaily.
Також, за словами медійників, саме у Сенатському палаці знаходиться кремлівська квартира лідера країни-агресорки.
"Мабуть, тому в офіційному повідомленні Кремля подія названа замахом на президента", — зазначили журналісти.
Нагадаємо, 3 травня гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував нову поштову марку, що натякає на атаку безпілотників на Кремль.
Також 3 травня в російському телеграм-каналі повідомили, що в Москві помітили ще один БПЛА. Ударний дрон пролітав у районі вулиці Велика Полянка.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв після атаки безпілотників на Кремль закликав фізично усунути Володимира Зеленського.