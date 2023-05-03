Медведєв після атаки БПЛА по Кремлю закликав усунути Зеленського: у ОП відповіли

У відповідь на погрози російського політика, радник голови ОП Михайло Подоляк навів у приклад фінську приказку про "порожню бочку, що гримить".

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У середу, 3 травня, Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав до фізичного усунення президента України Володимира Зеленського. Про це він написав у своєму Telegram.

Так політик відреагував на інцидент із нібито атакою української БПЛА на будівлю Кремля, яка сталася у ніч на 3 травня.

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського та його кліки", — гнівно пише Медведєв.

За його словами, президент України не потрібен для того, щоб підписувати "акт про беззастережну капітуляцію".

"Гітлер, як відомо, його теж не підписував. Завжди знайдеться якась заміна на кшталт зиц-президента адмірала Деніца…", — підкреслив заступник голови Ради Безпеки РФ.

Реакція українських політиків на заклики Медведєва

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на погрози Медведєва у своєму Twitter.

"На будь-яку загрозливу заяву типового російського суб'єкта "Медведєва", особливо про "фізичне знищення", є блискуча фінська ремарка: "Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten", що перекладається як "Порожня бочка сильніше гримить", — написав він.

3 травня міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі для The Washington Post відповів на звинувачення російських політиків: "Якщо деякі чиновники з Кремля намагаються звинуватити когось, вони можуть звинуватити себе".

За словами Резнікова, у ніч, коли Кремль нібито постраждав від дій безпілотника, протиповітряна оборона України збила 17 з 18 безпілотників, відправлених Росією з метою тероризувати українців.

"Щодня і щоночі Росія офіційно тероризує українське цивільне населення", — зазначив він.

Журналісти наголошують, що Резніков не підтвердив і не спростував причетність Києва до атаки на Кремль.

Атака на Кремль: що відомо

3 травня в Москві заявили, що вночі два ударні безпілотники здійснили атаку на Кремль і були ліквідовані силами протиповітряної оборони. Відео, на якому видно, як над будівлею Кремля пролітає безпілотник, а потім піднімається вогонь і дим почало поширюватися цього ж дня в Telegram-каналах.

Представники Кремля поспішили звинуватити в інциденті Україну, яка нібито хотіла вбити президента Росії, після чого погрожували знищити "київський режим".

У свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що Україна не має жодного відношення до дронів на Червоній площі і заявив, що Росія таким чином очевидно шукає привід для масштабного терористичного акту.

У США не змогли підтвердити повідомлення Росії про те, що Україна рано-вранці в середу спробувала завдати удару за допомогою безпілотника по Володимиру Путіну. Зокрема Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що все, що походить від Кремля, він "ділив би на два".

Президент України Володимир Зеленський відповів на звинувачення Москви, що звинувачення у замаху на життя Володимира Путіна пов'язане з відсутністю перемог РФ на фронті.

"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села та міста", — зазначив український лідер.

Починаючи з 3 травня, у Москві ввели заборону на запуск безпілотних літальних апаратів, за винятком БПЛА, які використовуються за рішеннями органів державної влади.