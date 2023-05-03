Виправдання ударів по Україні: у Зеленського припустили, що Росія готує масштабний теракт

Київ, за словами Михайла Подоляка, не має жодного відношення до дронів на Червоній площі чи над енергетичними об'єктами у різних частинах Росії. Можливо, до них причетний місцевий спротив.

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Атака безпілотників на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може бути свідченням підготовки росіянами масштабного теракту. Про це 3 травня заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", – написав чиновник.

Він зазначив, що Київ веде виключно оборонну війну і подібні "атаки" на об'єкти на російській території не вирішують жодного військового завдання. Але водночас для Москви такі дії можуть бути виправданням ударів по мирним українцям.

"Ми з цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються у різних куточках РФ. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити у будь-якому військторгу", — написав Подоляк.

На його думку, втрата силового контролю над країною з боку Володимира Путіна та його поплічників очевидна. Тому "щось у Росії точно відбувається, але точно без дронів України над Кремлем".

У Москві заявили про атаку дронів на Кремль

Згідно з заявою Кремля, "київський режим" зробив спробу завдати удару по резиденції президента РФ Володимира Путіна. Два безпілотники нібито були націлені на будівлі у Кремлі, проте російські військові та спецслужби вчасно застосували системи радіолокаційної боротьби та вивели апарати з ладу.

"Внаслідок їх падіння та розльоту уламків на території Кремля постраждалих та матеріальних збитків немає. Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на Президента, проведені напередодні Дня Перемоги, Параду 9 травня, на якому планується присутність й іноземних гостей", — йдеться в офіційному повідомленні пресслужби.

Окремо було зазначено, що російська сторона залишає за собою право застосувати заходи у відповідь. Відбудеться це нібито "там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", заявили представники Путіна.

Нагадаємо, 3 травня незадовго до заяви кремлівської пресслужби про нібито терористичну акцію "київського режиму" мер Москви Сергій Собянін повідомив про заборону використання безпілотних літальних апаратів у межах Московської кільцевої автодороги.

Цього ж дня у мережі показали момент вибуху БПЛА на Червоній площі. На кадрах видно, що над однією з будівель на Червоній площі в Москві здіймається дим, а очевидці в місцевих пабликах повідомляли про гучні звуки вибуху. Пізніше на іншому відео було показано безпосередньо момент вибуху.