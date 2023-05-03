У Москві заборонили запускати безпілотники — після атаки на Кремль

Заборона дронів у Москві з'явилася на тлі заяви про нічну атаку БПЛА на Кремль.

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У Москві вводиться заборона використання безпілотних літальних апаратів — виняток становлять дрони, що використовуються за рішенням влади. Про це мер російської столиці Сергій Собянін повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, таке рішення ухвалено "для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів". Тепер для запуску дронів у столиці в межах внутрішнього кордону МКАД потрібен спеціальний дозвіл.

Також Собянін нагадав про адміністративну та кримінальну відповідальність за несанкціонований запуск БПЛА. За ч. 2 ст. 11.4 КпАП (порушення правил використання повітряного простору) передбачено штрафи для громадян від 30 тис. до 50 тис. руб., для посадових осіб – від 50 тис. до 100 тис. руб. руб. Кримінальна відповідальність настає, якщо правопорушення спричинило через необережність тяжку шкоду здоров'ю людей або їх смерть.

Чому в Москві запровадили заборону на використання дронів

Одразу після оголошення Собянина у Кремлі повідомили, що Україна вночі спробувала за допомогою двох безпілотників завдати удару по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Апарати було виведено з ладу. Ніхто не постраждав.

"Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. У результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків на території Кремля постраждалих та матеріальних збитків немає", – йдеться у повідомленні.

Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль Фото: Getty Images

Польоти БПЛА заборонили й в інших регіонах РФ

За інформацією РБК, запуск безпілотників заборонили майже 40 регіонів РФ. Їхня влада аргументувала заборону указом президента від 19 жовтня 2022 року про встановлення у різних суб'єктах чотирьох рівнів реагування: від рівня базової готовності до воєнного стану (діє на окупованих територіях: у "ЛНР", "ДНР", Херсонській та Запорізькій областях).

Нагадаємо, 3 травня у мережі показали момент вибуху БПЛА на Червоній площі. На кадрах видно, що над однією з будівель на Червоній площі в Москві здіймається дим, а очевидці в місцевих пабликах повідомляли про гучні звуки вибуху. Пізніше на іншому відео було показано безпосередньо момент вибуху.

Цього ж дня ТАСС повідомляло, що в атаці на нафтобазу в Краснодарському краї брали участь два дрони. Вогонь поширився майже на 1,25 тисячі кв. метрів на території АТ "Таманнефтегаз".