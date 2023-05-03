Атака БПЛА на Кремль — це "замах на Путіна". Офіційна реакція Москви

У Москві переконані, що дрон над Кремлем — це прямий замах на життя Володимира Путіна.

Related video

Пресслужба президента РФ прокоментувала атаку БПЛА на Кремль, у якій звинуватили Україну.

Згідно із заявою Кремля, "київський режим" зробив спробу завдати удару по резиденції президента РФ Володимира Путіна. Два безпілотники нібито були націлені на будівлі у Кремлі, проте російські військові та спецслужби вчасно застосували системи радіолокаційної боротьби та вивели апарати з ладу.

"Внаслідок падіння та розльоту уламків на території Кремля постраждалих та матеріальних збитків немає. Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на президента, проведені напередодні Дня Перемоги, Параду 9 травня, на якому планується присутність й іноземних гостей", — йдеться у повідомленні.

"Внаслідок падіння та розльоту осколків на території Кремля постраждалих та матеріальних збитків немає", — йдеться у заяві пресслужби президента РФ.

Внаслідок атаки дрону Володимир Путін не постраждав, як зазначає пресслужба президента, і його графік роботи продовжується у звичайному режимі.

Окремо було зазначено, що російська сторона залишає за собою право застосувати заходи у відповідь. Відбудеться це нібито "там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", заявили представники Путіна.

На поширених у мережі роликах видно, що над однією з будівель за Кремлівською стіною почав йти дим, а також показаний момент вибуху.

Згідно із заявою Кремля, "київський режим" зробив спробу завдати удару по резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Починаючи з 3 травня у Москві запровадили заборону на запуск безпілотників. Винятком є БПЛА, які використовуються органами державної влади, про що розповів мер Москви Сергій Собянін.

Нагадаємо, 26 квітня ГУР закликало росіян не наближатися до військової техніки на параді до 9 травня. Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що Києву відомо про всі плани Москви на цей день і громадянам варто бути обережнішими.

Важливо