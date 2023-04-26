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ГУР закликало росіян не наближатися до військової техніки на параді до 9 травня (фото)

Парад у МСК, день перемоги, військовий парад, Кремль, інструкція від Кремля, ГУР МО, Андрій Юсов, війна РФ проти України
Фото: РІА Новини | Росіян закликали триматися подалі від військової техніки

За словами представника розвідки Андрія Юсова, українській стороні відомо про всі заходи, що підготував противник на День перемоги. Саме тому громадянам варто бути акуратнішими не лише цього дня, а завжди.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України рекомендують мирним росіянам триматися подалі від військового параду у Москві 9 травня. Про це заявив представник відомства Андрій Юсов у коментарі виданню OBOZREVATEL 26 квітня.

За його словами, громадянам краще триматися подалі від військової техніки. Стосується це не тільки таких дат, як 9 травня, але й інших днів на рік, оскільки може статися різне.

У такий спосіб представник ГУР МО прокоментував документи про російський військовий парад на День Перемоги, в яких містяться всі плани окупантів на випадок форс-мажору. Українським спецслужбам відомо про всі заходи, які готують росіяни.

"Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що рядовим росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з військовими злочинцями, які не пов'язані з військовими злочинами та агресією Росії проти України, вартує всі дні, як, власне, і всі майбутні, уникати присутності та знаходження поряд з військовими злочинцями та поряд з військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Російської Федерації проти України", – заявив Андрій Юсов.

При цьому справедливе покарання обов'язково буде для всіх російських окупантів, які чинили військові злочини в Україні. Повернення кордонів 1991 року сприятиме цьому.

Документи про підготовку росіян до 9 травня: що відомо

Видання OBOZREVATEL зазначає, що росіяни старанно готуються до військового параду в Москві з огляду на всі ризики. В опублікованих у мережі документах є інструкція, порядок постановки механізованої колони та розрахунок особового складу.

Її видали оператору комплексу "Силок-01" на той випадок, якщо біля Червоної площі знайдуть БПЛА.

"При виявленні в ефірі каналу управління БпЛА оператор подає команду по рації "Повітря 88", повідомляє начальнику штабу збору механізованої колони характеристики літального апарату і запитує дозвіл на придушення. Отримавши дозвіл, оператор переводить комплекс у режим постановки перешкоди у зазначеному діапазоні та на частотах супутникових систем навігації протягом 5 хвилин", – йдеться в інструкції.

Росіян закликали триматися подалі від військової техніки Fullscreen
Росіян закликали триматися подалі від військової техніки
Фото: obozrevatel
Росіян закликали триматися подалі від військової техніки Fullscreen
Росіян закликали триматися подалі від військової техніки
Фото: obozrevatel
Росіян закликали триматися подалі від військової техніки Fullscreen
Росіян закликали триматися подалі від військової техніки
Фото: obozrevatel
Росіян закликали триматися подалі від військової техніки
Росіян закликали триматися подалі від військової техніки
Росіян закликали триматися подалі від військової техніки

Техніка на військовому параді:

  • 12 танків Т-72;
  • 12 танків Т-80;
  • 12 танків Т-90;
  • 5 "Армат";
  • 10 гаубиць "Мста-С";
  • 8 ракетних комплексів "Іскандер";
  • 8 ЗРК "С-400";
  • близько сотні різних БТРів та бойових машин.

Нагадаємо, 25 квітня речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков виправдав відсутність гостей на параді 9 травня. За його словами, Кремль нібито відмовився від розсилки запрошень для лідерів "дружніх" країн. Єдиний гість із Киргизстану також опиниться там випадково.