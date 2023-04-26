ГУР закликало росіян не наближатися до військової техніки на параді до 9 травня (фото)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, українській стороні відомо про всі заходи, що підготував противник на День перемоги. Саме тому громадянам варто бути акуратнішими не лише цього дня, а завжди.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України рекомендують мирним росіянам триматися подалі від військового параду у Москві 9 травня. Про це заявив представник відомства Андрій Юсов у коментарі виданню OBOZREVATEL 26 квітня.

За його словами, громадянам краще триматися подалі від військової техніки. Стосується це не тільки таких дат, як 9 травня, але й інших днів на рік, оскільки може статися різне.

У такий спосіб представник ГУР МО прокоментував документи про російський військовий парад на День Перемоги, в яких містяться всі плани окупантів на випадок форс-мажору. Українським спецслужбам відомо про всі заходи, які готують росіяни.

"Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що рядовим росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з військовими злочинцями, які не пов'язані з військовими злочинами та агресією Росії проти України, вартує всі дні, як, власне, і всі майбутні, уникати присутності та знаходження поряд з військовими злочинцями та поряд з військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Російської Федерації проти України", – заявив Андрій Юсов.

При цьому справедливе покарання обов'язково буде для всіх російських окупантів, які чинили військові злочини в Україні. Повернення кордонів 1991 року сприятиме цьому.

Документи про підготовку росіян до 9 травня: що відомо

Видання OBOZREVATEL зазначає, що росіяни старанно готуються до військового параду в Москві з огляду на всі ризики. В опублікованих у мережі документах є інструкція, порядок постановки механізованої колони та розрахунок особового складу.

Її видали оператору комплексу "Силок-01" на той випадок, якщо біля Червоної площі знайдуть БПЛА.

"При виявленні в ефірі каналу управління БпЛА оператор подає команду по рації "Повітря 88", повідомляє начальнику штабу збору механізованої колони характеристики літального апарату і запитує дозвіл на придушення. Отримавши дозвіл, оператор переводить комплекс у режим постановки перешкоди у зазначеному діапазоні та на частотах супутникових систем навігації протягом 5 хвилин", – йдеться в інструкції.

Росіян закликали триматися подалі від військової техніки Фото: obozrevatel Росіян закликали триматися подалі від військової техніки Фото: obozrevatel Росіян закликали триматися подалі від військової техніки Фото: obozrevatel

Техніка на військовому параді:

12 танків Т-72;

12 танків Т-80;

12 танків Т-90;

5 "Армат";

10 гаубиць "Мста-С";

8 ракетних комплексів "Іскандер";

8 ЗРК "С-400";

близько сотні різних БТРів та бойових машин.

Нагадаємо, 25 квітня речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков виправдав відсутність гостей на параді 9 травня. За його словами, Кремль нібито відмовився від розсилки запрошень для лідерів "дружніх" країн. Єдиний гість із Киргизстану також опиниться там випадково.