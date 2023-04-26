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Военный Фокус Российско-украинская война

ГУР призвало россиян не приближаться к военной технике на параде к 9 мая (фото)

Парад в МСК, день победы, военный парад, Кремль, инструкция от Кремля, ГУР МО, Андрей Юсов, война РФ против Украины
Фото: РИА Новости | Россиян призвали держаться подальше от военной техники

По словам представителя разведки Андрея Юсова, украинской стороне известно обо всех мероприятиях, которые подготовил противник на День победы. Именно поэтому гражданам стоит быть аккуратнее не только в этот день, а всегда.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рекомендуют гражданским россиянам держаться подальше от военного парада в Москве 9 мая. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов в комментарии изданию OBOZREVATEL 26 апреля.

По его словам, гражданам лучше держаться подальше от военной техники. Касается это не только таких дат, как 9 мая, но и других дней в году, так как случиться может самое разное.

В такой способ представитель ГУР МО прокомментировал документы о российском военном параде на День Победы, в которых содержатся все планы оккупантов на случай форс-мажора. Украинским спецслужбам известно обо всех мероприятиях, которые готовятся россиянами.

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связанные с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", – заявил Андрей Юсов.

При этом, справедливое наказание обязательно будет для всех российских оккупантов, которые совершали военные преступления в Украине. Возвращение границ 1991 года будет этому способствовать.

Документы о подготовке россиян к 9 мая: что известно

Издание OBOZREVATEL отмечает, что россияне усердно готовятся к военному параду в Москве учитывая все риски. В опубликованных в сети документах есть инструкция, порядок постановки механизированной колонны и расчет личного состава.

Ее выдали оператору комплекса "Силок-01" на тот случай, если возле Красной площади найдут БПЛА.

"При обнаружении в эфире канала управления БпЛА оператор подает команду по рации "Воздух 88", докладывает начальнику штаба сбора механизированной колонны характеристики летательного аппарата и запрашивает разрешение на подавление. Получив разрешение, оператор переводит комплекс в режим постановки помехи в указанном диапазоне и на частотах спутниковых систем навигации в течение 5 минут", – говорится в инструкции.

Парад в МСК, день победы, военный парад, Кремль, инструкция от Кремля, ГУР МО, Андрей Юсов, война РФ против Украины Fullscreen
Россиян призвали держаться подальше от военной техники
Фото: obozrevatel
Россиян призвали держаться подальше от военной техники Fullscreen
Россиян призвали держаться подальше от военной техники
Фото: obozrevatel
Россиян призвали держаться подальше от военной техники Fullscreen
Россиян призвали держаться подальше от военной техники
Фото: obozrevatel
Парад в МСК, день победы, военный парад, Кремль, инструкция от Кремля, ГУР МО, Андрей Юсов, война РФ против Украины
Россиян призвали держаться подальше от военной техники
Россиян призвали держаться подальше от военной техники

Техника на военном параде:

  • 12 танков Т-72;
  • 12 танков Т-80;
  • 12 танков Т-90;
  • 5 "Армат";
  • 10 гаубиц "Мста-С";
  • 8 ракетных комплексов "Искандер";
  • 8 ЗРК "С-400";
  • около сотни разных БТРов и боевых машин.

Напомним, 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оправдал отсутствие гостей на параде 9 мая. По его словам, Кремль якобы отказался от рассылки приглашений для лидеров "дружественных" стран. Единственный гость из Кыргызстана также окажется там случайно.