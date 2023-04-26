ГУР призвало россиян не приближаться к военной технике на параде к 9 мая (фото)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, украинской стороне известно обо всех мероприятиях, которые подготовил противник на День победы. Именно поэтому гражданам стоит быть аккуратнее не только в этот день, а всегда.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рекомендуют гражданским россиянам держаться подальше от военного парада в Москве 9 мая. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов в комментарии изданию OBOZREVATEL 26 апреля.

По его словам, гражданам лучше держаться подальше от военной техники. Касается это не только таких дат, как 9 мая, но и других дней в году, так как случиться может самое разное.

В такой способ представитель ГУР МО прокомментировал документы о российском военном параде на День Победы, в которых содержатся все планы оккупантов на случай форс-мажора. Украинским спецслужбам известно обо всех мероприятиях, которые готовятся россиянами.

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связанные с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", – заявил Андрей Юсов.

При этом, справедливое наказание обязательно будет для всех российских оккупантов, которые совершали военные преступления в Украине. Возвращение границ 1991 года будет этому способствовать.

Документы о подготовке россиян к 9 мая: что известно

Издание OBOZREVATEL отмечает, что россияне усердно готовятся к военному параду в Москве учитывая все риски. В опубликованных в сети документах есть инструкция, порядок постановки механизированной колонны и расчет личного состава.

Ее выдали оператору комплекса "Силок-01" на тот случай, если возле Красной площади найдут БПЛА.

"При обнаружении в эфире канала управления БпЛА оператор подает команду по рации "Воздух 88", докладывает начальнику штаба сбора механизированной колонны характеристики летательного аппарата и запрашивает разрешение на подавление. Получив разрешение, оператор переводит комплекс в режим постановки помехи в указанном диапазоне и на частотах спутниковых систем навигации в течение 5 минут", – говорится в инструкции.

Россиян призвали держаться подальше от военной техники Фото: obozrevatel Россиян призвали держаться подальше от военной техники Фото: obozrevatel Россиян призвали держаться подальше от военной техники Фото: obozrevatel

Техника на военном параде:

12 танков Т-72;

12 танков Т-80;

12 танков Т-90;

5 "Армат";

10 гаубиц "Мста-С";

8 ракетных комплексов "Искандер";

8 ЗРК "С-400";

около сотни разных БТРов и боевых машин.

Напомним, 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оправдал отсутствие гостей на параде 9 мая. По его словам, Кремль якобы отказался от рассылки приглашений для лидеров "дружественных" стран. Единственный гость из Кыргызстана также окажется там случайно.