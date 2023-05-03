Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ: в атаці брали участь два дрони, – ЗМІ

Вогонь поширився майже на 1,25 тисяч кв. метрів на території АТ "Таманнефтегаз". На місці пожежі працюють майже 200 рятувальників та п'ять пожежних поїздів.

Related video

Нафтосховище у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю спалахнуло через влучання дрона. Про це написало агентство "ТАСС" із посиланням на дані екстрених служб.

Резервуар був розташований на території підприємства АТ "Таманнефтегаз", пожежа охопила майже 1,25 тисяч кв. метрів площі, уточнив співрозмовник.

"Гасіння нині триває. Постраждалих немає", — додали в службі.

В атаці на нафтобазу в Краснодарському краї брали участь два безпілотники, один збили на підльоті, а другий впав на резервуар, пише російське медіа Shot.

Незадовго до пожежі очевидці почули вибух, повідомляє Baza.

Наразі територію оточено, персонал евакуйовано. З вогнем борються майже 200 людей. До гасіння залучили п'ять пожежних поїздів.

Щоб локалізувати спалах, пожежники застосували пінну атаку

"Займання серйозне, щоб його локалізувати використовують пінну атаку", — заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

Пропагандисти звинувачували у пожежі на нафтобазі у Краснодарському краї український БПЛА

На думку чиновника, ситуація у селищі Волна не потребує евакуації місцевих мешканців. Росспоживнагляд не виявив перевищень граничної допустимої концентрації шкідливих речовин у зоні житлової забудови.

Нагадаємо, що російські пропагандисти звинувачували у пожежі на нафтобазі у Краснодарському краї український БПЛА.

Фокус також писав про масштабну пожежу 29 квітня на нафтобазі у мікрорайоні Козача бухта у Севастополі. Вогонь знищив 10 резервуарів із нафтопродуктами обсягом 40 тисяч тонн.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв вважає, що пожежа виникла через влучення безпілотника.