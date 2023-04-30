Вибухи на нафтобазі у Севастополі. У росіян починається "гарячий курортний сезон", — Генштаб ЗСУ

Внаслідок масштабної пожежі було знищено 10 резервуарів із нафтопродуктами, загальним обсягом у 40 тисяч тонн.

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Внаслідок масштабної пожежі, що виникла 29 квітня на нафтобазі в мікрорайоні Козача бухта у тимчасово окупованому Севастополі, було знищено 10 резервуарів із нафтопродуктами, загальним обсягом 40 тисяч тонн. Ця нафтобаза є дуже важливою для Росії, адже вона забезпечує паливом Чорноморський флот РФ, що базується у Криму. Про це у своєму зведенні про ситуацію на фронті минулої доби повідомляє Генштаб ЗСУ.

У новому звіті йдеться, що зараз у Севастополі у зв'язку із вчорашньою пожежею почали поширюватися панічні чутки про те, що російська система ППО в окупованому Криму не може захистити стратегічно важливі об'єкти ЗС РФ.

У зведенні Генштабу також сказано, що російські окупанти відчувають початок "гарячого курортного сезону" на Кримському півострові і у зв'язку з цим військові РФ почали писати рапорти на відпустку. Але при цьому місцем проведення відпустки вказано не Крим, а континентальна частина Росії.

Нафтобаза, розташована в Севастополі, мала стратегічне значення для ЗС РФ, адже тут було паливо для кораблів Чорноморського флоту Росії. Тобто тих кораблів, які завдавали ракетних ударів по містах України.

Як сказано у звіті, коли росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі, під час пожежі на нафтобазі ніхто не постраждав.

У той же час за минулу добу українська авіація завдала 3 ударів по скупченню військ РФ, а також наші військові збили 2 безпілотники "Shahed", один безпілотник "Орлан-10", а також ще один БПЛА поки невстановленого типу.

Минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ знищили зосередження живої сили ЗС РФ, 2 склади з паливно-мастильними матеріалами, 2 засоби ППО та ще одну важливу мету ворога.

Нагадуємо, що вранці, 29 квітня, так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про те, що спалахнув резервуар з паливом і вогонь поширився на 1000 квадратних метрів. Причиною пожежі назвали атаку безпілотниками.

Пізніше, після масштабної пожежі на нафтобазі, в Росії закликали бомбити Україну за вибухи в Севастополі. Росіяни не приховували бажання вбивств мирних громадян в Україні, а колишній ватажок бойовиків ДНР Ігор Гіркін знову розкритикував військові рішення Путіна.

Російські ЗМІ почали писати про те, що нафтобазу в Севастополі атакували китайські дрони Mugin-5 Pro за 10 000 доларів.