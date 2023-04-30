Взрывы на нефтебазе в Севастополе. У россиян начинается "горячий курортный сезон", — Генштаб ВСУ

В результате масштабного пожара было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общим объемом в 40 тысяч тонн.

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В результате масштабного пожара, возникшего 29 апреля на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта во временно оккупированном Севастополе, было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общим объемом в 40 тысяч тонн. Эта нефтебаза является очень важной для России, ведь она обеспечивает топливом Черноморский флот РФ, который базируется в Крыму. Об этом в своей сводке о ситуации на фронте за минувшие сутки сообщает Генштаб ВСУ.

В новом отчете говорится, что сейчас в Севастополе в связи со вчерашним пожаром начали распространятся панические слухи о том, что российская система ПВО в оккупированном Крыму не может защитить стратегически важные объекты ВС РФ.

В сводке Генштаба также сказано о том, что российские оккупанты ощущают начало "горячего курортного сезона" на Крымском полуострове и в связи с этим военные РФ начали писать рапорты на отпуск. Но при этом местом проведения отпуска указан как раз не Крым, а континентальная часть России.

Нефтебаза, расположенная в Севастополе, имела стратегическое значение для ВС РФ, ведь здесь находилось топливо для кораблей Черноморского флота России. То есть тех кораблей, которые наносили ракетные удары по городам Украины.

Как сказано в отчете, в то время, как россияне наносят удары по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители, во время пожара на нефтебазе никто не пострадал.

В то же время за минувшие сутки украинская авиация нанесла 3 удара по скоплению войск РФ, а также наши военные сбили 2 беспилотника "Shahed", один беспилотник "Орлан-10", а аткже еще один БПЛА пока неустановленного типа.

За минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ уничтожили сосредоточение живой силы ВС РФ, 2 склада с горюче-смазочными материалами, 2 средства ПВО и еще одну важную цель врага.

Напоминаем, что утром, 29 апреля, так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаила Развожаев заявил о том, что загорелся резервуар с топливом и огонь распространился на 1000 квадратных метров. Причиной пожара назвали атаку беспилотниками.

Позже, после случившегося масштабного пожара на нефтебазе, в России призвали бомбить Украину за взрывы в Севастополе. Россияне не скрывали желания убийств мирных граждан в Украине, а бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин снова раскритиковал военные решения Путина.

Российские СМИ начали писать о том, что нефтебазу в Севастополе атаковали китайские дроны Mugin-5 Pro за 10 000 долларов.