"Одессу – обесточить, Львов – калибровать": в РФ призвали бомбить Украину за взрывы в Севастополе

Россияне недовольны работой ПВО и не скрывают желания убийств мирных граждан. А бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин в очередной раз раскритиковал военные решения Владимира Путина.

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Россияне призывают совершать убийства украинцев после атаки дроном резервуара с топливом в Севастополе. Враждебные комментарии массово появляются в российских милитари-пабликах.

В основном жители России хотят, чтобы оккупанты и далее бомбили мирных граждан в украинских городах.

"Одессу нужно обесточить, ждем вечернюю калибровку Львова. Надоело уже все. Х***лы невменяемы, их просто надо уничтожить, других вариантов нет", — пишут жители страны-агрессора.

Россияне призывают уничтожить украинцев

Другой сегмент желает закрытия зерновой сделки и окончания прокачки газа и аммиака через Украину.

Далее идут жалобы на работу противовоздушной обороны, которую так хвалило российское командование и уверяло в ее надежности.

"Где сформированный механизм воздушного наблюдения, оповещения и связи? ПВО по ходу дремлет, не дадут нам нормальной жизни", — пишут рассерженные пользователи

Россияне призывают уничтожить украинцев

Атака на нефтебазу в Севастополе: Игорь Гиркин критикует Путина

Пожар на нефтебазе в Севастополе расстроил и бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина. По его словам, "украинские националисты побомбили Севастополь".

"Надеюсь, данный прискорбный факт не повредит священной "зерновой сделке". А что касается уважаемых киевских партнеров — то они здесь совершенно не при чем — это все злобные националисты. Их непременно снова заклеймит и пообещает уничтожить наш любимый Лунтик (Гиркин так называл президента РФ Владимира Путина, — ред.). Так что не о чем беспокоиться на 15-й месяц СВО (так называемая "специальная военная операция")", — написал он в Telegram.

Напомним, что в Севастополе нефтехранилище на улице братьев Манганари в Казачьей бухте горело несколько часов, пожару присвоили самый высокий уровень сложности.

Взрывы в оккупированном городе раздались 26 апреля. Местные жители слышали их в центре и на Северной стороне.

Российские захватчики ранее обвиняли ВСУ в атаке по Черноморскому флоту в Севастополе грозили закрыть зерновую сделку.