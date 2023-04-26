В центре оккупированного Севастополя прогремел взрыв, — соцсети

По словам местных жителей, звук был похож на артиллерийский выстрел. Его также слышали в северной части города.

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В оккупированном городе Севастополь, что в Крыму, прогремел взрыв. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на слова очевидцев.

"В Севастополе снова какой-то бабах, сообщают наши подписчики. Было слышно в центре города и на Северной стороне", — говорится в сообщении.

При этом фото и видео с места взрыва пока не публикуются. Местные жители сообщили, что звук "был похож на артиллерийский выстрел".

Взрывы в Севастополе 24 апреля

Напомним, 24 апреля "губернатор" оккупированного Севастополя заявил, что город подвергся атаке надводных дронов. Местный паблик "Крымский ветер" уточнил что первый взрыв в Крыму прогремел в 03:31, а второй — в 03:44. По словам авторов публикации, из-за хлопков "проснулся весь Севастополь", а жители также отчетливо слышали стрельбу из крупнокалиберной установки в направлении моря.

В тот же день сообщалось, что после ночных взрывов российские военные усилили оборону оккупированного Крыма. Россияне устроили шесть слоев сетей и бетонных заграждений на входе в севастопольскую гавань. Кроме того оккупанты усилили охрану полуострова шестью эшелонами обороны, катерами и дельфинами.

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Боевые дельфины в Севастополе не помешают украинским дронам, но животных жалко, — биолог

На следующий день, 25 апреля, Россия обвинила Украину в атаке по пунктам базирования Черноморского флота в Севастополе и пригрозила непродлением "зерновой сделки". Россияне проанализировали маршрут движения беспилотных катеров и выяснили, что их якобы запустили из порта Одессы.