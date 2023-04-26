Боевые дельфины в Севастополе не помешают украинским дронам, но животных жалко, — биолог

Издание Naval News сообщило о том, что россияне для обороны Севастопольской бухты от дронов используют боевых дельфинов. Фокус разбирается, действительно ли это возможно и какие функции могут выполнять морские животные.

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Издание Naval News, специализирующееся на военно-морской тематике, 24 апреля сообщило, что Россия прилагает огромные усилия для усиления защиты Севастополя и бухты от атак надводными БПЛА. В статье говорится, что сейчас вход в Севастопольский порт защищен как минимум шестью рядами физических барьеров, патрульными катерами, артиллерией, а также "противоводолазными" дельфинами.

Это не первый раз, когда иностранные СМИ упоминают о подготовленных россиянами животных в оккупированном Севастополе. В октябре 2022 года бывший боевой фотограф BBC Блейк Стилуэлл (Blake Stilwell) опубликовал на портале 19Fortyfive колонку под названием "Секретное оружие России в войне с Украиной: дельфины?", в которой он достаточно скептически описал потуги страны-агрессора по защите Крыма.

Впрочем, российские пропагандисты выкрутили информацию на свою сторону. "По его словам [Стилуэлла], специально обученных морских животных успешно используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов", — рассказывало агентство "РИА Новости", хотя сам автор об этом не упоминал.

Россияне выкрутили информацию в свою пользу

До этого, в апреле 2022 года, о двух отрядах обученных дельфинов на российской военно-морской базе в Севастополе писала британская газета The Guardian, ссылаясь на обзор Военно-морского института США. Для анализа ситуации использовались спутниковые снимки.

Важно подчеркнуть, что в новой статье Naval News нет ссылок на источники, откуда авторы взяли информацию о текущем использовании боевых дельфинов россиянами, поэтому непонятно, насколько эти данные актуальны. К тому же в тексте не приводится каких-либо дополнительных деталей в отношении животных.

Действительно ли боевые дельфины могут помочь россиянам?

"Украинскому дрону не помешает ни один дельфин, но животных жалко", — комментирует ситуацию Павел Гольдин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины.

Россияне усилили защиту оккупированного Севастополя после серии атак дронов Фото: ТАСС

Ученый скептически относится к эффективности использования диких животных в боевых действиях. По его словам, ни в СССР, ни в США, где готовили боевых дельфинов, за многие годы не было реального опыта их применения в боевых действиях, кроме поиска мин.

Идею "подводных диверсантов" в сегодняшних реалиях Гольдин вообще называет абсурдной — сейчас боевые задания выполняют водные дроны.

Использовать дельфинов в боевых целях в наше время – это то же самое, что и использовать сейчас боевых слонов, иронизирует ученый.

"Может, они еще слона завтра в Севастопольской бухте затопят? Диким животным не место на войне", — заключает собеседник Фокуса.

Владимир Путин с дельфином во Владивостоке в 2013 году Фото: AP

Откуда у россиян боевые дельфины?

В середине 1960 года в Севастополе была запущена программа по подготовке боевых дельфинов. В Казачьей бухте построили бассейны для животных и другую инфраструктуру, необходимую для подобных экспериментов и тренировок. После развала Союза базой почти не занимались, однако в 2012 году российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на свои источники в силовых структурах в Севастополе написало, что ВМС Украины возродили программу. В 2014 году Севастопольский океанариум вместе со всеми животными очутился под оккупацией РФ.

В 2016 году в СМИ появилась информация, что россияне готовятся закупить новых дельфинов для их тренировки в боевых целях. Тогда речь шла о пяти афалинах. Официальных данных о том, сколько всего животных страна-агрессор закупила и смогла подготовить для выполнения задач, пока нет.

Напомним, 24 апреля Россия обвинила Украину в атаке на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и пригрозила непродолжением "зернового соглашения".