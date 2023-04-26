Бойові дельфіни в Севастополі не завадять українським дронам, але тварин шкода, — біолог

Видання Naval News повідомило про те, що росіяни для оборони Севастопольської бухти від дронів використовують бойових дельфінів. Фокус розбирається, чи це дійсно можливо та які функції можуть виконувати морські тварини.

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Видання Naval News, що спеціалізується на військово-морській тематиці, 24 квітня повідомило, що Росія докладає величезних зусиль для посилення захисту Севастополя та бухти від атак надводними БПЛА. В статті йдеться про те, що зараз вхід до Севастопольського порту захищений не менш ніж шістьма рядами фізичних бар'єрів, патрульними катерами, артилерією, а також "противодолазними" дельфінами.

Це не перший раз, коли іноземні ЗМІ згадують про підготовлених росіянами тварин в окупованому Севастополі. В жовтні 2022 року колишній бойовий фотограф BBC Блейк Стілвелл (Blake Stilwell) опублікував на порталі 19Fortyfive колонку під заголовком "Секретна зброя Росії у війні з Україною: дельфіни?", в якій він доволі скептично описав потуги країни-агресора захисти Крим.

Втім, російські пропагандисти викрутили інформацію на свій бік. "За його словами [Стілвелла], спеціально навчених морських тварин успішно використовують для виявлення підводних мін та бойових плавців", — розповідала агенція "РИА Новости", хоча сам автор про таке не згадував.

Росіяни викрутили інформацію на свою користь

До цього, у квітні 2022 року, про два загони навчених дельфінів на російській військово-морській базі в Севастополі писала британська газета The Guardian, посилаючись на огляд Військово-морського інституту США. Для аналізу ситуації використовувались супутникові знімки.

Важливо підкреслити, що в новій статті Naval News немає посилань на джерела, звідки автори взяли інформацію про поточне використання бойових дельфінів росіянами, тому незрозуміло, наскільки ці дані є актуальними. До того ж в тексті не наводиться якихось додаткових деталей щодо тварин.

Чи дійсно бойові дельфіни можуть допомогти росіянам?

"Українському дрону не завадить жоден дельфін, але тварин шкода", — коментує ситуацію Павло Гольдін, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України.

Росіяни посили захист окупованого Севастополя після серії атак дронів Фото: ТАСС

Вчений скептично ставиться до ефективності використання диких тварин у бойових діях. За його словами, ні в СРСР, ні в США, де готували бойових дельфінів, за багато років не було реального досвіду їх застосування у бойових діях, крім пошуку мін.

Ідею "підводних диверсантів" в сьогоднішніх реаліях Гольдін взагалі називає абсурдною — зараз бойові завдання виконують водні дрони.

Використовувати дельфінів в бойових цілях в наші часи — це те ж саме, що й використовувати зараз бойових слонів, іронізує вчений.

"Може вони ще слона завтра в Севастопольській бухті затоплять? Диким тваринам не місце на війні", — підсумовує співрозмовник Фокуса.

Володимир Путін з дельфіном під Владивостоком у 2013 році Фото: AP

Звідки в росіян бойові дельфіни?

В середині 1960 років у Севастополі запустили програму з підготовки бойових дельфінів. В Козачій бухті побудували басейни для тварин та іншу інфраструктуру, що необхідна для подібних експериментів і тренувань. Після розвалу Союзу базою майже не займались, проте у 2012 році російська агенція "РИА Новости" з посиланням на свої джерела в силових структурах у Севастополі написала, що ВМС України відродили програму. У 2014 році Севастопольський океанаріум разом з усіма тваринами опинився під окупацією РФ.

2016 року в ЗМІ зʼявилась інформація, що росіяни готуються закупити нових дельфінів для їх тренування в бойових цілях. Тоді йшлося про пʼять афалін. Офіційних даних про те, скільки всього тварин країна-агресор закупила та змогла підготувати для виконання завдань, наразі немає.

Нагадаємо, 24 квітня Росія звинуватила Україну в атаці на пункти базування Чорноморського флоту в Севастополі та пригрозила непродовженням "зернової угоди".