ЗС РФ посилили оборону Криму після вибуху в Севастополі, — ЗМІ (інфографіка)

За словами швейцарського OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте, кораблі ЗС РФ останніми тижнями частіше патрулювали поблизу Керченської протоки. А журналісти пишуть про те, що окупанти посилили оборону Криму гелікоптерами та бойовими дельфінами.

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Після вибухів, що пролунали вночі 24 квітня, російські військові посилили оборону окупованого Криму. Про це написала газета британського флоту NavalNews у понеділок, 24 квітня.

За інформацією видання, росіяни влаштували шість шарів бетонних загороджень на вході до севастопольської гавані. Крім того, окупанти посилили охорону півострова шістьма ешелонами оборони, катерами й дельфінами.

Вхід до Севастопольської гавані тепер охороняють щонайменше шість фізичних бар'єрів. Це на додаток до патрульних катерів, вертолітних патрулів, дельфінів, які атакують дайверів, і вогневих точок.

"Севастополь — головна військово-морська база ВМФ Росії в Криму. Хоча були спроби розосередити ключові активи по інших базах, таких як Феодосія, основні військові кораблі залишаються там. Тому вона залишається ключовою ціллю для України, особливо в умовах будь-якого запланованого контрнаступу", — пише медіа.

За словами швейцарського OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте, у якого журналісти взяли коментар, нові оборонні споруди є частиною ширших зусиль щодо зміцнення Криму.

"Російські кораблі в останні тижні частіше патрулювали поблизу Керченської протоки. На землі вони влаштували велику кількість траншів навколо ключових місць. Щодо авіації, то вони стають агресивнішими щодо розвідувальних місій НАТО", — сказав Бенджаміна Пітте.

Нові оборонні споруди є частиною ширших зусиль ЗС РФ зі зміцнення Криму Фото: navalnews

Нагадаємо, вночі 24 квітня в Севастополі пролунали потужні вибухи. Один із дронів, як стверджують загарбники, був знищений військовослужбовцями Чорноморського флоту, а другий нібито вибухнув сам. Місцеві жителі, окрім потужних вибухів, чули стрілянину з великокаліберної установки в напрямку моря.

ЗМІ також писали про те, що кількома днями раніше в Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційна адміністрація півострова прозвітувала про активну роботу систем ППО, а місцеві жителі виразно чули вибухи в Керчі та Ленінському районі.