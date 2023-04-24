ВС РФ усилили оборону Крыма после взрыва в Севастополе, — СМИ (инфографика)

По словам швейцарского OSINT-аналитика Бенджамина Питте, корабли ВС РФ в последние недели чаще патрулировали вблизи Керченского пролива. А журналисты пишут о том, оккупанты усилили оборону Крыма вертолетами и боевыми дельфинами.

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После прогремевших ночью 24 апреля взрывов российские военные усилили оборону оккупированного Крыма. Об этом написала газета британского флота NavalNews в понедельник, 24 апреля.

По информации издания, россияне устроили шесть слоев сетей и бетонных заграждений на входе в севастопольскую гавань. Кроме того оккупанты усилили охрану полуострова шестью эшелонами обороны, катерами и дельфинами.

Вход в Севастопольскую гавань теперь охраняют не менее чем шесть физических барьеров. Это вдобавок к патрульным катерам, вертолетным патрулям, дельфинам, которые атакуют дайверов, и огневым точкам.

"Севастополь — главная военно-морская база ВМФ России в Крыму. Хотя были предприняты попытки рассредоточить ключевые активы по другим базам, таким как Феодосия, основные военные корабли остаются там. Поэтому она остается ключевой целью для Украины, особенно в условиях любого запланированного контрнаступления", — пишет медиа.

По словам швейцарского OSINT-аналитика Бенджамина Питте, у которого журналисты взяли комментарий, новые оборонительные сооружения являются частью более широких усилий по укреплению Крыма.

"Российские корабли в последние недели чаще патрулировали вблизи Керченского пролива. На земле они устроили большое количество траншей вокруг ключевых мест. Что касается авиации, то они становятся более агрессивными в отношении разведывательных миссий НАТО", — сказал Бенджамина Питте.

Новые оборонительные сооружения являются частью более широких усилий ВС РФ по укреплению Крыма. Фото: navalnews

Напомним, ночью 24 апреля в Севастополе прогремели мощные взрывы. Один из дронов, как утверждают захватчики, был уничтожен военнослужащими Черноморского флота, а второй якобы взорвался сам. Местные жители, помимо мощных взрывов, слышали стрельбу из крупнокалиберной установки в направлении моря.

СМИ также писали о том, что несколькими днями ранее в Крыму прогремели мощные взрывы. Оккупационная администрация полуострова отчиталась об активной работе систем ПВО, а местные жители отчетливо слышали хлопки в Керчи и в Ленинском районе.