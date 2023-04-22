В Крыму раздались громкие взрывы: оккупанты говорят о "работе ПВО" (фото)

По информации СМИ, взрывы слышали в Керчи и в Ленинском районе полуострова. Представитель оккупационных властей Сергей Аксенов заявил, что "отработали силы ПВО".

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Сегодня, 22 апреля, в Крыму раздались взрывы. На полуострове работала ПВО. Об этом сообщил глава местных оккупационных властей Сергей Аксенов в своих соцсетях.

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать покой и доверять только проверенным источникам информации", — написал он.

Работа ПВО в Крыму Фото: Mash

В крымском СМИ передали, что "хлопки в небе" слышали жители Керчи и Ленинского района Крыма. Речь идет о взрывах над селом Юркино.

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