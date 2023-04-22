Видно издалека: в Подмосковье горит цех по утилизации отходов (фото, видео)

Загорелось предприятие, где россияне перерабатывали пластик и резину, в частности автомобильные покрышки. Площадь возгорания составлиа 1500 квадратных метров.

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22 апреля в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в цеху по утилизации отходов. Подробности происшествия раскрыла пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В деревне Машково возле города Люберцы загорелся металлический цех по утилизации пластика и резины, расположенный на Машковском проезде, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Спасатели уверяют, что смогли локализовать пожар, устранив угрозу для соседних зданий, а для его ликвидации привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

Судя по опубликованным кадрам, на предприятии перерабатывали большое количество использованных автомобильных покрышек, которые и загорелись. Из-за этого над Люберцами поднялся густой черный дым, застеливший небо на несколько километров.

Пожар в Люберцах Фото: МЧС России

Ранее писали, что 5 апреля в здании Минобороны России произошел пожар, охвативший площадь 60 кв. метров. Как позже выяснилось, его причиной стал неисправный электрочайник.

Позже появилась информация, что российские пожарные чуть не сожгли село в Бурятии. Сотрудники МЧС начали выжигать сухую траву на полях рядом с населенным пунктом Солонцы, но огонь вышел из-под контроля из-за сильного ветра и перекинулся на здания.

19 апреля в Нижегородской области РФ загорелось химическое предприятие в городе Дзержинск. Он распространился на 4000 кв. метров и вызвал столб дыма. Как сообщают местные СМИ, это был четвертый пожар в городе за две недели.