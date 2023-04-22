Видно здалеку: у Підмосков'ї горить цех із утилізації відходів (фото, відео)

Загорілося підприємство, де росіяни переробляли пластик і гуму, зокрема автомобільні покришки. Площа загоряння становила 1500 квадратних метрів.

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22 квітня в Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа в цеху з утилізації відходів. Подробиці події розкрила пресслужба Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

У селі Машково біля міста Люберці спалахнув металевий цех з утилізації пластику та гуми, розташований на Машковському проїзді, площа займання склала 1500 квадратних метрів. Рятувальники запевняють, що змогли локалізувати пожежу, усунувши загрозу для сусідніх будівель, а для її ліквідації залучили 38 осіб та 11 одиниць техніки.

Судячи з опублікованих кадрів, на підприємстві переробляли велику кількість використаних автомобільних покришок, які й спалахнули. Через це над Люберцями піднявся густий чорний дим, що застелив небо на кілька кілометрів.

Пожежа у Люберцях Фото: МНС Росii

Раніше писали, що 5 квітня в будівлі Міноборони Росії сталася пожежа, що охопила площу 60 кв. метрів. Як згодом з'ясувалося, його причиною став несправний електрочайник.

Пізніше з'явилася інформація, що російські пожежники мало спалили село в Бурятії. Співробітники МНС почали випалювати суху траву на полях поряд із населеним пунктом Солонці, але вогонь вийшов з-під контролю через сильний вітер і перекинувся на будівлі.

19 квітня в Нижньогородській області РФ спалахнуло хімічне підприємство в місті Дзержинськ. Він поширився на 4000 кв. метрів і викликав стовп диму. Як повідомляють місцеві ЗМІ, це була четверта пожежа у місті за два тижні.