Пожежу в будівлі Міноборони РФ спричинив чайник, — росЗМІ

Площа, охоплена вогнем, склала 60 кв. метрів. Джерело займання знаходилося у кабінеті на третьому поверсі.

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Причиною пожежі 5 квітня у будівлі Міністерства оборони Росії став чайник. Про це повідомили у російському медіа ТАСС.

Вже відомо, що вогонь виник на третьому поверсі будівлі та охопив 60 кв. метрів. Звідти евакуювали працівників адміністративних підрозділів Міноборони, після чого пожежу ліквідували.

Раніше у російських екстрених службах доповідали, що причиною займання став "аварійний режим електромережі".

Нагадаємо, 5 квітня заступниця голови Міноборони України заявила, що Росія прагне захопити Бахмут і використовує для цього професійні підрозділи. За її словами, російські загарбники виконують завдання через страх страти.

Також 5 квітня Олександр Лукашенко прибув до Москви для зустрічі з лідером країни-агресорки Володимиром Путіним. Спускаючись з літака, політик пожартував про відсутність у Росії золотих резервів.

5 квітня німецькі журналісти повідомили про затримання в Іспанії росіян та українців. За версією слідства, вони перевозили техніку для кабін військових літаків. Іспанці з’ясували, що підозрювані постачали деталі виробництву в Москві.

Раніше, 4 квітня, представник ГУР назвав відповідального за вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського. На руках винного у загибелі військкора, за його словами, кров сотні тисяч росіян.