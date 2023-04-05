"Все забрали": Лукашенко перед зустріччю з Путіним пожартував про золотовалютний резерв РФ

На опублікованому ролику видно, що політика в РФ зустрічав не сам Путін, а чиновники Кремля. Також відомо, що під час переговорів порушуватиметься питання війни в Україні, зокрема момент врегулювання конфлікту.

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Олександр Лукашенко прилетів до Москви, де має намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Зійшовши з трапу літака, він вирішив пожартувати на тему золотих резервів, про що свідчить ролик на сайті президента Білорусі.

У середу, 5 квітня, політик прибув до Російської Федерації, де збирається провести особисті переговори з Володимиром Путіним. Зустрічав його особисто не російський президент, а його представники.

Спускаючись трапом Олександр Лукашенко тримався однією рукою за поручні, а потім вирішив видати жарт про золоті резерви, які фактично відсутні.

"От чому у нас немає золота — все забрали", — каже Олександр Лукашенко.

Очевидно, він мав на увазі золотовалютні резерви РФ, більша частина яких через міжнародні санкції виявилися замороженими. Крім того, дані Мінфіну РФ за 5 квітня свідчать, що Кремль був змушений продати 7,47 млрд китайських юанів і 11,8 тонни золота на загальну суму 137 млрд рублів. Усе для того, щоб фінансувати дефіцит бюджету.

Візит Олександра Лукашенка до Москви: що він обговорюватиме з Путіним

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зауважив, що під час переговорів політики мають намір обговорити мирну пропозицію Білорусі щодо України. Вони хочуть обмінятися думками щодо того, як можна врегулювати конфлікт.

Минулого тижня Олександр Лукашенко закликав заморозити активну фазу боїв, обмежити пересування військової техніки з обох боків, а одразу після цього розпочати мирні переговори.

5 квітня аналітики з ISW зауважили, що насправді Олександра Лукашенка викликали до Москви на "килим". Вони переконані, що Володимир Путін тиснутиме на білоруського політика, щоб отримати додаткові інтеграційні поступки під приводом захисту Союзної держави від уявних терористичних загроз.