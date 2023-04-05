"Все забрали": Лукашенко перед встречей с Путиным пошутил о золотовалютном резерве РФ

На опубликованном ролике видно — политика в РФ встречал не сам Путин, а чиновники Кремля. Также известно, что в ходе переговоров будет подниматься вопрос войны в Украине, в частности момент урегулирования конфликта.

Related video

Александр Лукашенко прилетел в Москву, где собирается провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путины. Сойдя с трапа самолета он решил пошутить на тему золотых резервов, о чем свидетельствует ролик на сайте президента Беларуси.

В среду, 5 апреля политик прибыл в Российскую Федерацию, где собирается провести личные переговоры с Владимиром Путиным. Встречал его лично не российский президент, а его представители.

Спускаясь по трапу Александр Лукашенко придерживался одной рукой за поручни, а потом решил выдать шутку о золотых резервах, которые фактически отсутствуют.

"Вот почему у нас нет золота — все забрали", — говорит Александр Лукашенко.

По всей видимости он имел в виду золотовалютные резервы РФ, большая часть которых из-за международных санкций оказались заморожены. Кроме того, данные Минфин РФ за 5 апреля свидетельствуют, что Кремль был вынужден продать 7,47 млрд китайских юаней и 11,8 тонны золота на общую сумму 137 млрд рублей. Все для того, чтобы финансировать дефицит бюджета.

Визит Александра Лукашенко в Москву: что он будет обсуждать с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подметил, что во время переговоров политики собираются обсудить мирное предложение Беларуси по Украине. Они хотят обменяться мнениями по тому, как можно урегулировать конфликт.

На прошлой неделе Александр Лукашенко призвал заморозить активную фазу боев, ограничить передвижение военной техники с обеих сторон, а сразу после этого начать мирные переговоры.

5 апреля аналитики из ISW подметили, что на самом деле Александра Лукашенко вызвали в Москву на "ковер". Они убеждены, что Владимир Путин будет давить на белорусского политика, чтобы получить дополнительные интеграционные уступки под предлогом защиты Союзного государства от воображаемых террористических угроз.