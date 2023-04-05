Мирное предложение Лукашенко по Украине обсудят на встрече с Путиным, — Кремль

По словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Александр Григорьевич даст разъяснения насчет мирных инициатив и обменяется мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Предложение по мирному урегулированию" в Украине белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, вероятнее всего, обсудят на встрече с Путиным в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает CNN.

В прошлую пятницу Лукашенко призвал к заморозке боестолкновений в Украине и ограничению передвижений военной техники и вооружений по обеим сторонам линии фронта. Однако такая идея не нашла поддержки ни в Кремле, ни в Киеве.

В среду, 5 апреля, ожидается появление Лукашенко на переговорах в Москве. Во время встречи в Кремле руководители двух стран должны обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Визит Лукашенко запланирован в преддверии заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в четверг, 6 апреля.

Лукашенко также утверждает, что ведет переговоры с Путиным насчет развертывания и тактических, и стратегических ядерных вооружений для защиты от угроз со стороны западных союзников Украины, которые, по утверждениям Лукашенко, замышляют в Беларуси госпереворот.

Лукашенко вызвали на "ковер" в Москву, отмечают аналитики ISW в сводке за 4 апреля. По мнению сотрудников аналитического центра, Путин будет оказывать давление на белорусского политика, пытаясь добиться дополнительных интеграционных уступок под личиной защиты Союзного государства.

Напомним, что Александр Лукашенко сообщил главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину об "отморозках" внутри общества.