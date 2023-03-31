"Выглядят комично": у Зеленского ответили Лукашенко на призывы прекратить боевые действия

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, прекращение огня сейчас нельзя допускать, так как это позволит оккупантам остаться на захваченных территориях.

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Советник глава Офиса президента Михаил Подоляк высказался о заявлении белорусского лидера Александра Лукашенко, касательно прекращения огня в Украине. Соответствующий пост Подоляк опубликовал в своем Twitter-аккаунте 31 марта.

По словам советника главы ОП, любое прекращение огня будет означать право Россbи остаться на оккупированных территориях Украины.

"Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", — написал Подоляк.

Что сказал Лукашенко про войну в Украине

31 марта белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с посланием к народу и парламенту. В частности, политик призвал Российскую Федерацию и Украину прекратить боевые действия. Лукашенко считает, что пришло время прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения и переброски оружия.

Также лидер республики рассказал, что всегда старался "по-дружески вернуть Зеленского туда, где он должен быть". Лукашенко раскритиковал Зеленского за то, что тот якобы "запрещает себе вести переговоры о мире".

Напомним, 31 марта Александр Лукашенко заявил, что задача Запада сегодня — разрушить республику, но якобы Россия стоит на их защите и не позволит этого сделать.