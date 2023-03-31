"Виглядають комічно": у Зеленського відповіли Лукашенку на заклики припинити бойові дії

Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, припинення вогню зараз не можна допускати, оскільки це дозволить окупантам залишитись на захоплених територіях.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився про заяву білоруського лідера Олександра Лукашенка щодо припинення вогню в Україні. Відповідний пост Подоляк опублікував у своєму Twitter-акаунті 31 березня.

За словами радника голови ОП, будь-яке припинення вогню означатиме право Росії залишитися на окупованих територіях України.

"Цього категорично не можна допустити. Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні "миротворці" виглядають комічно", — написав Подоляк.

Що сказав Лукашенко про війну в Україні

31 березня білоруський лідер Олександр Лукашенко виступив із посланням до народу та парламенту. Зокрема, політик закликав Російську Федерацію та Україну припинити бойові дії. Лукашенко вважає, що настав час припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення та перекидання зброї.

Також лідер республіки розповів, що завжди намагався "по-дружньому повернути Зеленського туди, де він має бути". Лукашенко розкритикував Зеленського за те, що той нібито "забороняє вести переговори про мир".

Нагадаємо, 31 березня Олександр Лукашенко заявив, що завдання Заходу сьогодні — зруйнувати республіку, але нібито Росія стоїть на їхньому захисті та не дозволить цього зробити.