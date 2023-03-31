"Спробую ризикнути": Лукашенко знову запропонував Україні та РФ укласти перемир'я (відео)

За словами білоруського політика, до цієї пропозиції входить заборона на переміщення військ та техніки на поле бою, після чого мають одразу розпочатися мирні переговори між Києвом та Москвою.

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Олександр Лукашенко закликав Російську Федерацію та Україну припинити бойові дії. Таку пропозицію обом сторонам конфлікту він зробив під час послання білоруському народу та парламенту у п'ятницю, 31 березня.

Політик у своїй промові заговорив про війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація. Він вважає, що настав час припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення та перекидання зброї.

"Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Багато хто зараз, особливо в Росії може сказати, ми вже припиняли тоді на Донбасі, тоді була інша ситуація. Але з урахуванням цих умов припинити бойові дії, перемир'я оголосити без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, живої сили та техніки. Усі завмерли", — заявив Олександр Лукашенко.

Відразу після перемир'я нібито мають розпочатися мирні переговори, але сам політик у них вірить мало і зазначає, що якщо після цього "Захід вкотре спробує використати паузу в бойових діях", тоді війська Володимира Путіна будуть вправі використовувати всі види зброї для запобігання ескалації.

"Якщо вкотре буде обман і буде помічено хоч найменший рух через кордон до України або з іншого боку Росії пересування військ та підготовка до атаки. Військові мене зрозуміють", — сказав Олександр Лукашенко.

До речі, відповів політик, який очолює країну, і на запитання про Конституцію. Він нібито не збирається її під себе переписувати, щоби залишитися довше у владі.

"Повірте, моє століття закінчується, і жодних конституцій я під себе робити не стану. Мої діти президентами не будуть", — каже Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, 22 березня Лукашенко анонсував "страшну відповідь" РФ на постачання снарядів із ураном Україні. Великобританія має намір передати Україні снаряди зі збагаченим ураном. Олександр Лукашенко нагадав, що Росія просить про переговори.