"Попытаюсь рискнуть": Лукашенко вновь предложил Украине и РФ заключить перемирие (видео)

По словам белорусского политика, в это предложение входит запрет на перемещение войск и техники на поле боя, после чего должны сразу начаться мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Related video

Александр Лукашенко призвал Российскую Федерацию и Украину прекратить боевые действия. Такое предложение обеим сторонам конфликта он сделал во время послания белорусскому народу и парламенту в пятницу, 31 марта.

Политик в своей речи заговорил о войне в Украине, которую начала Российская Федерация. Он считает, что пришло время прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения и переброски оружия.

"Попытаюсь рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России могут сказать, мы уже прекращали тогда на Донбассе, тогда была другая ситуация. Но с учетом этих условий прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права опрокидывания оружия, живой силы и техники. Все замерли", — заявил Александр Лукашенко.

Сразу после перемирия якобы должны начаться мирные переговоры, но сам политик в них верит мало и отмечает, что если после этого "Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях", тогда войска Владимира Путина будут вправе использовать все виды оружия для предотвращения эскалации.

"Если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу Украину или с другой стороны России передвижение войск и подготовка к атаке. Военные меня поймут", — сказал Александр Лукашенко.

К слову, ответил политик возглавляющий страну и на вопрос о Конституции. Он якобы не собирается ее под себя переписывать, чтобы остаться дольше во власти.

"Поверьте, мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не стану. Мои дети президентами не будут", — говорит Александр Лукашенко.

Напомним, 22 марта Лукашенко анонсировал "страшный ответ" РФ на поставку снарядов с ураном Украине. Великобритания намерена передать Украине снаряды с обогащенным ураном. Александр Лукашенко напомнил, что Россия просит о переговорах.