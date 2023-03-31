"Не твої діти гинуть на війні": Лукашенко розповів про контакти із Зеленським (відео)

За словами білоруського лідера, народ України запитає президента, чому він не зробив усе, щоб запобігти війні з Росією.

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко під час свого звернення до народу та парламенту 31 березня розповів про свої контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, Лукашенко зазначив, що завжди намагався "по-дружньому повернути Зеленського туди, де він має бути". Лукашенко розкритикував Зеленського за те, що той нібито "забороняє собі вести переговори про мир".

"Я йому завжди казав: Володю, ти подумай, війна йде на твоїй землі, на твоїй території. Сьогодні ти будеш героєм, ти будеш на чолі, ти їздитимеш під Бахмут, він же Артемівськ, вручатимеш нагороди. А мине час, народ із тебе спитає: чому ти не запобіг цій війні? Чому ти не зробив усе, щоб цієї війни не було? А коли вона почалася, чому ти не зупинив її і гинуть ні в чому не винні люди?" — заявив Лукашенко.

За словами лідера республіки, у цій війні гинуть "ті, хто не має гинути"

"Адже гинуть, я йому казав, не твої діти, не твої родичі. Вони, можливо, десь на Лазурному березі розважаються", — сказав Лукашенко

Що ще сказав Лукашенко

У своєму посланні 31 березня Олександр Лукашенко закликав Російську Федерацію та Україну припинити бойові дії. Політик вважає, що настав час припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення та перекидання зброї.

Також Лукашенко заявив, що завдання Заходу сьогодні — зруйнувати республіку, але нібито Росія стоїть на їх захисті та не дозволить цього зробити.

Крім того, 31 березня Лукашенко заявив, що готовий прийняти в країні російську стратегічну ядерну зброю. За його словами, таке рішення буде ухвалено на прохання Мінська.