"Не твои дети гибнут на войне": Лукашенко рассказал о контактах с Зеленским (видео)

По словам белорусского лидера, народ Украины спросит с президента, почему он не сделал все, чтобы предотвратить войну с Россией.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко во время своего обращения к народу и парламенту 31 марта рассказал о своих контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, Лукашенко отметил, что всегда старался "по-дружески вернуть Зеленского туда, где он должен быть". Лукашенко раскритиковал Зеленского за то, что тот якобы "запрещает себе вести переговоры о мире".

"Я ему всегда говорил: Володь, ты подумай, война идет на твоей земле, на твоей территории. Сегодня ты будешь героем, ты будешь во главе, ты будешь ездить под Бахмут, он же Артемовск, вручать награды. А пройдет время, народ с тебя спросит: почему ты не предотвратил эту войну? Почему ты не сделал все, чтобы этой войны не было? А когда она началась, почему ты не остановил ее и гибнут ни в чем не повинные люди?" — заявил Лукашенко.

По словам лидера республики, в этой войне гибнут "те, кто не должен погибать"

"Ведь гибнут, я ему говорил, не твои дети, не твои родственники. Они, возможно, где-то на Лазурном берегу развлекаются", — сказал Лукашенко

Что еще сказал Лукашенко

В своем послании 31 марта Александр Лукашенко призвал Российскую Федерацию и Украину прекратить боевые действия. Политик считает, что пришло время прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения и переброски оружия.

Также Лукашенко заявил, что задача Запада сегодня — разрушить республику, но якобы Россия стоит на их защите и не позволит этого сделать.

Кроме того, 31 марта Лукашенко заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие. По его словам, такое решение будет принято по просьбе Минска.