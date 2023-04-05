Лукашенко вызвали на "ковер" в Москву: аналитики ISW раскрыли детали поездки

Американские эксперты убеждены, что Путин будет давить на белорусского политика, чтобы получить дополнительные интеграционные уступки под предлогом защиты Союзного государства от воображаемых террористических угроз.

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5 и 6 апреля в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с его беларусским коллегой Александром Лукашенко. Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 4 апреля рассказали, о чем могут говорить лидеры двух стран.

Так, по мнению ISW, Путин, скорее всего, попытается принудить Лукашенко к дальнейшей интеграции республики в Союзное государство. В частности, об этом свидетельствует заявление Кремля о том, что Лукашенко приедет на заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Мероприятие будет посвящено реализации договора о Союзном государстве через 28 различных программ с 2021 по 2023 год, которые Лукашенко ратифицировал в ноябре 2021 года.

Кроме того, в Москве заявили, что российские и белорусские официальные лица также планируют договориться по другим неуказанным "практическим вопросам дальнейшей интеграции". По мнению аналитиков, речь может идти об обмене разведданными на фоне недавнего визита в Белорусь директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Американские аналитики убеждены, что Путин может оказать давление на Лукашенко, чтобы получить дополнительные интеграционные уступки под предлогом защиты Союзного государства и воображаемых террористических угроз.

Визит Сергея Нарышкина в Минск

4 апреля в Минск на встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко прибыл директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Александр Лукашенко рассказал главе Службы внешней разведки, что в Беларуси задержали "террориста", который "работал по указке СБУ" и пожаловался Нарышкину на "сволочей", проживающих в республике.

В свою очередь Нарышкин заявил, что польское правительство якобы желает захватить западные территории Украины. Глава российской Службы внешней разведки утверждает что в Варшаве якобы добиваются краха украинской государственности.

Напомним, 4 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина якобы складирует предоставленное западными странами оружие и боеприпасы на своих атомных электростанциях. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг слова директора ведомства. Подоляк указал на то, что это российские Вооруженные силы захватили Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре и разместили там своих солдат.