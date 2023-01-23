Нарышкин обвинил ВСУ в хранении оружия на АЭС: у Зеленского отреагировали

По словам Михаила Подоляка, наговаривая на Украину, в России пытаются оправдать собственные провокации.

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Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Украина якобы складирует предоставленное западными странами оружие и боеприпасы на своих атомных электростанциях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарышкин утверждает, что таким образом в Украине хотят уберечь вооружение от российских ракетных ударов, а в случае детонации боеприпасов обвинить ВС РФ.

"Это касается наиболее дорого­стоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО "Хаймарс" и зарубежным системам ПВО, а также артиллерий­ских боеприпасов большого калибра. Только за последнюю не­делю декабря 2022 г. через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено не­сколько железнодорожных вагонов смертоносного груза", — написали в СВР, ссылаясь на слова Нарышкина.

Реакция Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг слова директора ведомства, опубликовав реакцию его обвинения на своей странице в Twitter.

Подоляк указал на то, что это российские Вооруженные силы захватили Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре и разместили там своих солдат.

"Никакого оружия на территории АЭС Украина никогда не хранила, как об этом фиктивно заявляет ru-СВР (Нарышкин). В свою очередь Россия захватила ЗАЭС и держит там военных", — сообщил советник ОП.

Михаил Подоляк добавил, что украинские атомные электростанции открыты для представителей международных инспекций, в частности МАГАТЭ. По его словам, в РФ намеренно прибегают к ложным обвинениям Украины, чтобы оправдать свои провокации.

Напомним, что согласно заявлению главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова от 10 января, россияне используют захваченную Запорожскую АЭС как военную базу, в частности там ремонтируют военную технику.

Еще Фокус писал, что 21 января в "Энергоатоме" сообщили о неспособности российских оккупантов запустить энергоблоки Запорожской АЭС. По данным госкомпании, причиной тому стал кадровый дефицит на захваченной россиянами станции и деградация спецоборудования.