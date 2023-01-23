Наришкін звинуватив ЗСУ у зберіганні зброї на АЕС: у Зеленського відреагували

За словами Михайла Подоляка, намовляючи на Україну, у Росії намагаються виправдати власні провокації.

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Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що Україна нібито складає надану західними країнами зброю та боєприпаси на своїх атомних електростанціях. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Наришкін стверджує, що так в Україні хочуть уберегти озброєння від російських ракетних ударів, а у разі детонації боєприпасів звинуватити ЗС РФ.

"Це стосується найдорожчих і найдефіцитніших для ЗСУ ракет до комплексів РСЗВ "Хаймарс" та зарубіжних систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру. Лише за останній тиждень грудня 2022 р. через залізничну станцію "Рафалівка" на Рівненську АЕС з-за кордону доставлено кілька залізничних вагонів смертоносного вантажу", — написали в СЗР, посилаючись на слова Наришкіна.

Реакція Офісу президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростував слова директора відомства, опублікувавши реакцію його звинувачення на своїй сторінці у Twitter.

Подоляк зазначив, що це російські Збройні сили захопили Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі і розмістили там своїх солдатів.

"Ніякої зброї на "території АЕС" Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно "заявляє" ru-СЗР (Наришкін). Натомість РФ захопила ЗАЕС і тримає там військових", — повідомив радник ОП.

Михайло Подоляк додав, що українські атомні електростанції відкрито для представників міжнародних інспекцій, зокрема МАГАТЕ. За його словами, у РФ навмисно вдаються до хибних звинувачень України, щоб виправдати свої провокації.

Нагадаємо, що згідно із заявою головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова від 10 січня, росіяни використовують захоплену Запорізьку АЕС як військову базу, зокрема там ремонтують військову техніку.

Ще Фокус писав, що 21 січня в "Енергоатомі" повідомили про нездатність російських окупантів запустити енергоблоки Запорізької АЕС. За даними держкомпанії, причиною став кадровий дефіцит на захопленій росіянами станції і деградація спецобладнання.