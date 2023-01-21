Самі себе загнали: окупанти не можуть запустити жоден із блоків ЗАЕС, – Енергоатом

За даними відомства, росіяни відчувають нестачу кадрів на Запорізькій АЕС, оскільки багато співробітників станції відмовилися отримувати паспорти РФ.

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В Енергодарі російські окупанти не можуть запустити енергоблоки Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал української державної компанії "Енергоатом".

У публікації йдеться про те, що дії російських загарбників спричинили кадровий дефіцит на ЗАЕС. Частина персоналу відмовилася погоджуватися на умови окупантів, що позначилося на роботі станції

"У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українських працівників ЗАЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з фейковим АО "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" або іншим підприємством Росатому", — зазначають у відомстві.

Також повідомляється, що через брак персоналу росіяни намагаються залучити до окупованого Енергодару фахівців з РФ. Розселяти російських атомників планують у квартирах, вилучених в українців, які виїхали з міста.

Запуску енергоблоків також перешкоджає поступова деградація спецобладнання ЗАЕС, яке під керівництвом окупантів функціонувало у невідповідному температурному режимі.

В "Енергоатомі" зазначили, що росіяни продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків ЗАЕС та сховища відпрацьованого ядерного палива. Подібні дії суперечать нормам ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше, 14 січня, мер Енергодару Дмитро Орлов розповів, що для поповнення нестачі кадрів на Запорізькій АЕС окупанти шукають нових співробітників за оголошеннями. На думку чиновника, це говорить про сильне перебільшення даних ЗМІ РФ про "масове співробітництво" працівників станції з російськими загарбниками.

Фокус також писав про те, що згідно з заявою головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова на брифінгу 10 січня, росіяни використовують Запорізьку АЕС як військову базу, зокрема там ремонтують військову техніку.