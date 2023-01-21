Сами себя загнали: оккупанты не могут запустить ни один из блоков ЗАЭС, – Энергоатом

По данным ведомства, россияне испытывают нехватку кадров на Запорожской АЭС, так как многие сотрудники станции отказались получать паспорта РФ.

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В Энергодаре российские оккупанты не могут запустить энергоблоки Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал украинской государственной компании "Энергоатом".

В публикации говорится о том, что действия российских захватчиков привели к кадровому дефициту на ЗАЭС. Часть персонала отказались соглашаться на условия оккупантов, что отразилось на работе станции

"В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома", — отмечают в ведомстве.

Также сообщается, что из-за нехватки персонала россияне пытаются завлечь в оккупированный Энергодар специалистов из РФ. Расселять российских атомщиков планируют в квартирах, изъятых у выехавших из города украинцев.

Запуску энергоблоков также препятствует постепенная деградация спецоборудования ЗАЭС, которое под управлением оккупантов функционировало в неподходящем температурном режиме.

В "Энергоатоме" отметили, что россияне продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков ЗАЭС и хранилища отработанного ядерного топлива. Подобные действия противоречат нормам ядерной и радиационной безопасности.

Ранее, 14 января мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что для восполнения нехватки кадров на Запорожской АЭС оккупанты ищут новых сотрудников по объявлениям. По мнению чиновника, это говорит о сильном преувеличении данных СМИ РФ о "массовом сотрудничестве" работников станции с российскими захватчиками.

Фокус также писал о том, согласно заявлению главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова на брифинге 10 января, россияне используют Запорожскую АЭС как военную базу, в частности там ремонтируют военную технику.