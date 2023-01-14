"По объявлениям": оккупанты ищут персонал для работы на ЗАЭС, – мэр Энергодара

По словам Дмитрия Орлова, заявления российских пропагандистов о массовом сотрудничестве сотрудников Запорожской АЭС с "Росатомом" сильно преувеличены.

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Россияне начали поиски персонала для работы на Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов на своей странице в Telegram.

Мэр Энергодара отметил, что оккупанты ищут сотрудников на ядерный объект, распространяя соответствующие объявления на своих информационных ресурсах. По мнению чиновника, это говорит о том, что украинские специалисты не хотят сотрудничать со страной-агрессором.

"Уже всем очевидно, что оптимистично нарисована картинка пропагандистов о большом количестве атомщиков, заключивших контракты с "Росатомом" (как они утверждали, около 3000 человек) не соответствует действительности, и цифра очень преувеличена", — пишет мэр.

Дмитрий Орлов также указал на то, что работники станции осознают всю сложность своего положения. На украинских энергетиках лежит ответственность за безопасность большей части Европы.

По словам Орлова, кампания по принудительному подписанию договоров с "Росатомом" только ухудшила и без того непростую ситуацию на Запорожской АЭС.

"Как следствие: на должности высококвалифицированных специалистов в сфере атомной энергетики, требующих специфических знаний, высококлассной подготовки и опыта, регулярной переаттестации, обучения и т.д., скоро будут брать кого попало с улицы – просто по объявлениям", — возмутился Орлов.

Чиновник также обратился к мировому сообществу, указав на то, что персонал ЗАЭС уже продолжительное время находится в тяжелейших условиях и нуждается в поддержке.

Напомним, что согласно заявлению главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова на брифинге 10 января, оккупанты используют ЗАЭС как военную базу и ремонтируют там военную технику.

Еще Фокус писал о том, что по мнению главы "Энергоатома" Петра Котина, единственный реалистичный способ вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины — деоккупация с помощью ВСУ. Об этом Котин сказал в интервью изданию Bloomberg 4 января.