"Надеемся на ВСУ": глава "Энергоатома" рассказал, как вернуть контроль над ЗАЭС

По словам Петра Котина, создание так называемой зоны безопасности вокруг ЗАЭС невозможно и единственный шанс восстановить над станцией контроль — это прибегнуть к силовому сценарию.

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Единственный реалистичный способ вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины — это деоккупировать ее с помощью ВСУ. Такое мнение выразил глава "Энергоатома" Петр Котин в интервью Bloomberg.

По его словам, Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным.

"Мы не думаем, что это (создание зоны безопасности, — ред.) реалистично. Наступил новый год, и нет создания этой зоны", — прокомментировал ситуацию Котин.

Он уточнил, что единственный надежный способ вернуть АЭС из-под контроля российских оккупантов — это прибегнуть к силовому сценарию, который воплотят в жизнь украинские военные.

"Больше всего мы надеемся на украинские вооруженные силы", — резюмировал глава "Энергоатома".

В конце декабря 2022 года в Минэнергетики рассказали о хитром планах РФ касательно Запорожской АЭС. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Россия предлагает заменить военных вооруженных сил на росгвардейцев. Однако в понимании Украины, демилитаризация — это полный вывод всех оккупантов, включая представителей "Росатома".

Фокус также писал о том, что 30 декабря группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила о взрывах возле Запорожской атомной электростанции, которые привели к повреждению линии электропередач. В организации также упомянули о необходимости скорейшей ликвидации последствий обстрела, так как ущерб был нанесен последней функционирующей резервной линии электропередач ЗАЭС.