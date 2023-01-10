Россияне превратили ЗАЭС в ремонтную базу военной техники, — Госатомрегулирования (видео)

По словам главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова, Запорожская атомная электростанция превратилась из производителя в потребителя электричества.

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В результате оккупации на Запорожской атомной электростанции произошла значительна деградация атомной и радиационной безопасности. Об этом сообщил и.о. главы Госатомрегулирования — главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков во вторник, 10 января, на брифинге.

По словам Корикова, ЗАЭС не вырабатывает электричество, а лишь потребляет его. Сейчас все 6 энергоблоков пребывают в остановленном состоянии, но Запорожская АЭС получает электрику из энергосистемы Украины. Электричество нужно для того, чтобы работали системы безопасности, в том числе те, которые обеспечивают остаточные отведения тепла от ядерного топлива.

Как отметил государственный инспектор, сейчас россияне используют ЗАЭС как военную базу, в частности там ремонтируют военную технику.

"В результате оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Нахождение российских военных, оружия, взрывчатки, военной техники на ЗАЭС не имеет ничего общего с соблюдением ядерной и радиационной безопасности. Фактически оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу и в ремонтную базу. Они уже там и военную технику ремонтируют", — добавил Кориков.

Напомним, 4 января глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что единственный реалистичный способ вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины — это деоккупировать ее с помощью ВСУ.

В конце декабря 2022 года в Минэнергетики рассказали о хитром плане РФ касательно Запорожской АЭС. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Россия предлагает заменить военных вооруженных сил на росгвардейцев. Однако в понимании Украины, демилитаризация — это полный вывод всех оккупантов, включая представителей "Росатома".

Фокус также писал о том, что 30 декабря прошлого года группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила о взрывах возле Запорожской атомной электростанции, которые привели к повреждению линии электропередач.