Лукашенка викликали на "килим" до Москви: аналітики ISW розкрили деталі поїздки

Американські експерти переконані, що Путін тиснутиме на білоруського політика, щоб отримати додаткові інтеграційні поступки під приводом захисту Союзної держави від уявних терористичних загроз.

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5 та 6 квітня у Москві відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 4 квітня розповіли, про що можуть говорити лідери двох країн.

Так, на думку ISW, Путін, швидше за все, намагатиметься примусити Лукашенка до подальшої інтеграції республіки до Союзної держави. Зокрема про це свідчить заява Кремля про те, що Лукашенко приїде на засідання Вищої державної ради Союзної держави. Захід буде присвячений реалізації договору про Союзну державу через 28 різних програм з 2021 до 2023 року, які Лукашенко ратифікував у листопаді 2021 року.

Крім того, у Москві заявили, що російські та білоруські офіційні особи також планують домовитися з інших невказаних "практичних питань подальшої інтеграції". На думку аналітиків, може йтися про обмін розвідданими на тлі недавнього візиту до Білорусі директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Американські аналітики переконані, що Путін може чинити тиск на Лукашенка, щоб отримати додаткові інтеграційні поступки під приводом захисту Союзної держави та уявних терористичних загроз.

Візит Сергія Наришкіна до Мінська

4 квітня до Мінська на зустріч із білоруським лідером Олександром Лукашенком прибув директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Олександр Лукашенко розповів голові Служби зовнішньої розвідки, що в Білорусі затримали "терориста", який "працював за вказівкою СБУ" і поскаржився Наришкіну на "сволоту", що проживає у республіці.

Наришкін заявив, що польський уряд нібито бажає захопити західні території України. Глава російської Служби зовнішньої розвідки стверджує, що у Варшаві нібито домагаються краху української державності.

Нагадаємо, 4 квітня директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Україна нібито складує надану західними країнами зброю та боєприпаси на своїх атомних електростанціях. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростував слова директора відомства. Подоляк зазначив, що це російські Збройні сили захопили Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі та розмістили там своїх солдатів.