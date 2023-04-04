Керівництво Польщі хоче взяти під контроль частину територій України, — Наришкін (відео)

За словами голови Служби зовнішньої розвідки РФ, у Варшаві не погоджуються на переговори з Росією, оскільки нібито очікують на військову поразку Києва.

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Глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що польський уряд нібито бажає захопити західні території України. Як повідомляє Telegram-канал "Пул Першого", який безпосередньо займається пресслужбою адміністрації Лукашенка, про це Наришкін сказав 4 квітня після зустрічі в Мінську з білоруським лідером.

"Отримання контролю над західними територіями сучасної України, над так званими колишніми Східними кресами Польщі є жаданою мрією польських націоналістів. Це стає вже елементом національної ідеології, тому від цієї ідеї польське керівництво вже відмовитися не може", — заявив Наришкін.

Глава російської Служби зовнішньої розвідки стверджує, що у Варшаві нібито домагаються краху української державності. Роблять поляки це шляхом того, що обіцяють постійно надавати допомогу Києву, а самі нібито впевнені в тому, що Україна зазнає поразки у війні з Росією.

"Тому польська влада виступає проти мирного врегулювання, запевняє в тому, що надаватиме постійну допомогу київському режиму. Звичайно, ця ситуація посилює становище України та українського народу. Я сказав би, що польське керівництво чекає вдалого моменту, щоб здійснити контроль над цими територіями", — резюмував Наришкін.

Наришкін зустрівся з Лукашенком

У вівторок, 4 квітня, до Мінська на зустріч із білоруським лідером Олександром Лукашенком прибув директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Олександр Лукашенко розповів голові Служби зовнішньої розвідки, що в Білорусі затримали "терориста", який "працював за вказівкою СБУ" і поскаржився Наришкіну на "сволочі", що проживають у республіці.

Нагадаємо, 2 квітня надзвичайний та повноважний посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявив, що після розміщення ядерної зброї на кордоні з Польщею у Союзної держави "буде паритет" із США. За його словами, вже до 1 липня у Білорусі буде готове сховище для розміщення ЯЗ.

Раніше, 31 березня, президент Білорусі Олександр Лукашенко у посланні народу та парламенту заявив, що готовий прийняти в країні російську стратегічну ядерну зброю, і розпорядився підготувати всю необхідну інфраструктуру для її зберігання та обслуговування.