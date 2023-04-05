Мирну пропозицію Лукашенка щодо України обговорять на зустрічі з Путіним, — Кремль

За словами кремлівського прес-секретаря Дмитра Пєскова, Олександр Григорович дасть роз'яснення щодо мирних ініціатив та обміняється думками з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Пропозицію щодо мирного врегулювання" в Україні білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка, найімовірніше, обговорять на зустрічі з Путіним у Москві. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє CNN.

Минулої п'ятниці Лукашенко закликав до заморожування бойових зіткнень в Україні та обмеження пересувань військової техніки та озброєнь по обидва боки лінії фронту. Однак така ідея не знайшла підтримки ні у Кремлі, ні у Києві.

У середу, 5 квітня, очікується поява Лукашенка на переговорах у Москві. Під час зустрічі у Кремлі керівники двох країн мають обговорити питання двосторонньої співпраці. Візит Лукашенка запланований напередодні засідання Вищої державної ради Союзної держави, яке відбудеться у четвер, 6 квітня.

Лукашенко також стверджує, що веде переговори з Путіним щодо розгортання і тактичних, і стратегічних ядерних озброєнь для захисту від загроз із боку західних союзників України, які, за твердженнями Лукашенка, планують у Білорусі держпереворот.

Лукашенка викликали на "килим" до Москви, відзначають аналітики ISW у зведенні за 4 квітня. На думку співробітників аналітичного центру, Путін чинитиме тиск на білоруського політика, намагаючись домогтися додаткових інтеграційних поступок під личиною захисту Союзної держави.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко повідомив голову Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про "відморозки" всередині суспільства.