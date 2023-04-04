"Вбив Путін": в ГУР назвали відповідального за ліквідацію Татарського (відео)

Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України, вважає, що російським пропагандистам буде безпечніше перебувати в українській в'язниці, аніж в Росії, а для зрадників результат буде однаковий.

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Президент Росії Володимир Путін повністю є відповідальним за вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського. Про це 4 квітня в етері телемарафону заявив Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України.

Він звернув увагу на те, що саме Путін вирішив почати повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої держави, що й спричинило такі наслідки. Представник відомства вважає, що персональна відповідальність за загибель Татарського саме на очільнику Кремля.

"На Путіні і на всьому його режимі, і за всіх понад 175 тисяч знищених росіян", – зазначив Юсов.

Він вважає, що російським пропагандистам буде безпечніше перебувати в українській в'язниці, аніж в Росії. На території РФ, на його думку, їм загрожує ще більша небезпека. Він наголосив, що результат для усіх зрадників буде однаковий.

Нагадаємо, у кафе "Street food bar", яке розташоване на території Санкт-Петербурга, 2 квітня пролунав вибух внаслідок якого й загинув Владлен Татарський. Одна з відвідувачок наче принесла статуетку та вручила йому. Згодом це назвали причиною вибуху. Російські журналісти заявили, що Дар'я Трепова перебувала у квартирі на півночі Петербурга, а вбивство пропагандиста жінка планувала заздалегідь, бо "змінювала образи". Підозрювану у вбивстві Татарського затримали 3 квітня. За фактом вбивства порушили кримінальне провадження.

В мережі 3 квітня опублікували відео, де видно нібито останні секунди життя російського пропагандиста та військкора Владлена Татарського. Кадри виклали в телеграм-каналах. На них зафіксовано, що Татарський прийняв від Дар'ї Трепової в дарунок "золотий" бюст, дістаючи його з коробки. Йому допоміг це зробити асистент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ліквідацію пропагандиста Владлена Татарського у російському Санкт-Петербурзі. Він зазначив, що над вибухами в кафе повинні переживати в Росії, а він непокоїться за Україну.