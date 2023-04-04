"Убил Путин": в ГУР назвали ответственного за ликвидацию Татарского (видео)

Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины, считает, что российским пропагандистам будет безопаснее находиться в украинской тюрьме, чем в России, а для предателей результат будет одинаковым.

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Президент России Владимир Путин полностью ответственен за убийство российского пропагандиста Владлена Татарского. Об этом 4 апреля в эфире телемарафона заявил Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины.

Он обратил внимание на то, что именно Путин решил начать полномасштабное вторжение РФ на территорию нашего государства, что и повлекло такие последствия. Представитель ведомства считает, что персональная ответственность за гибель Татарского как раз на главе Кремля.

"На Путине и на всем его режиме, и при всех более 175 тысячах уничтоженных россиян", — отметил Юсов.

Он считает, что российским пропагандистам будет безопаснее находиться в украинской тюрьме, чем в России. На территории РФ, по его мнению, им грозит еще большая опасность. Он подчеркнул, что результат для всех предателей будет одинаков.

Напомним, в кафе Street food bar, расположенном на территории Санкт-Петербурга, 2 апреля прогремел взрыв в результате которого и погиб Владлен Татарский. Одна из посетительниц будто принесла статуэтку и вручила ему. Впоследствии это назвали причиной взрыва. Российские журналисты заявили, что Дарья Трепова находилась в квартире на севере Петербурга, а убийство пропагандиста женщина планировала заранее. Подозреваемую в преступлении Татарского задержали 3 апреля. По факту убийства возбуждено уголовное производство.

В сети 3 апреля опубликовали видео, где видны якобы последние секунды жизни российского пропагандиста и военнослужащего Владлена Татарского. Кадры выложили в телеграмм-каналах. На них зафиксировано, что Татарский принял от Дарьи Треповой в подарок "золотой" бюст, доставая его из коробки. Ему помог это сделать ассистент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ликвидацию пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Он отметил, что взрывы в кафе должны переживать в России, а он беспокоится за Украину.