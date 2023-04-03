Гибель пропагандиста Владлена Татарского: появилось полное видео вручение статуэтки

Пропагандист похвастался полученным бюстом и поставил его возле себя. Через несколько минут произошел взрыв.

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В сети обнародовали видео, где видны якобы последние секунды жизни российского пропагандиста и военнослужащего Владлена Татарского. Кадры выложили в телеграм-каналах.

На них видно, что Татарский принимает от Дарьи Треповой в подарок "золотой" бюст, доставая его из коробки. Ему помогает ассистент.

"Какой-то красивый парень. Золотой Владлен", — говорит пропагандист, рассматривая бюст.

После этого он поставил его рядом возле себя на стол, а самую же девушку, которую он назвал Настей, Татарский усадил сбоку неподалеку. Девушка спокойно села, а через несколько секунд будто бы раздался взрыв.

Убийство Владлена Татарского: что известно

2 апреля, в Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" раздался взрыв. В результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер.

Причиной взрыва считается статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц. По факту убийства при взрыве в Петербурге военнослужащего Владлена Татарского в РФ открыли уголовное производство по статье 105 УК.

3 апреля силовики задержали подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову, которая и вручила ему "золотой" бюст. Российские журналисты утверждают, что Трепова находилась в квартире на севере Петербурга, а убийство пропагандиста она планировала заранее, потому что "меняла оскорбления".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийство в российском Санкт-Петербурге пропагандиста Владлена Татарского. Глава государства считает, что о взрывах в кафе в Санкт-Петербурге должны беспокоиться в России, а он беспокоится за Украину.