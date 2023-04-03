Загибель пропагандиста Владлена Татарського: з'явилося повне відео вручення статуетки

Пропагандист похизувався отриманим бюстом і поставив його біля себе. За кілька хвилин стався вибух.

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В мережі оприлюднили відео, де видно нібито останні секунди життя російського пропагандиста та військкора Владлена Татарського. Кадри виклали в телеграм-каналах.

На них видно, що Татарський приймає від Дар'ї Трепової в дарунок "золотий" бюст, дістаючи його з коробки. Йому допомагає асистент.

"Якийсь красивий хлопець. Золотий Владлен", — говорить пропагандист, розглядаючи бюст.

Після цього він поставив його поруч біля себе на стіл, а саму ж дівчину, яку він назвав Настею, Татарський посадив збоку неподалік. Дівчина спокійно сіла, а за кілька секунд начебто пролунав вибух.

Вбивство Владлена Татарського: що відомо

2 квітня, у Санкт-Петербурзі у кафе "Street food bar" пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинув російський військкор і пропагандист Владлен Татарський, який проводив у закладі творчий вечір.

Причиною вибуху вважають статуетку, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок. За фактом вбивства під час вибуху в Петербурзі військкора Владлена Татарського в РФ відкрили кримінальне провадження за статтею 105 КК.

3 квітня силовики затримали підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову, яка й вручила йому "золотий" бюст. Російські журналісти стверджують, що Трепова перебувала у квартирі на півночі Петербурга, а вбивство пропагандиста вона планувала заздалегідь, бо "змінювала образи".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вбивство у російському Санкт-Петербурзі пропагандиста Владлена Татарського. Глава держави вважає, що вибухами в кафе в Санкт-Петербурзі повинні непокоїтися в Росії, а він непокоїться за Україну.