Підозрювану у вбивстві військкора Татарського затримали (фото)

У російських медіа стверджують, що Дар'я Трепова нібито працювала на українських журналістів, які платили їй за "передачу посилок". Підозрювану затримали на орендованій квартирі.

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Підозрювану в підриві російського військкора та пропагандиста Владлена Татарського (Максим Фомін) Дар'ю Трепову затримали силовики РФ. Як передає Фокус, про це повідомляють російські ЗМІ, у понеділок, 3 квітня, із посиланням на Слідчий комітет РФ.

Слідком повідомив про затримання Трепової в одному із закладів Санкт-Петербурга. При цьому, за даними росЗМІ, Дар'я Трепова була затримана на орендованій квартирі, куди попрямувала після метро "Василеострівська" в Санкт-Петербурзі.

Російські журналісти стверджують, що Трепова планувала у квартирі на півночі Петербурга. Повідомляється, що вона "змінювала образи", але її вирахували по камерах спостереження.

Раніше повідомлялося, що Трепову оголосили у розшук. Перед цим у квартирі її сестри проводили обшук.

Що відомо про підозрювану Дар'ю Трепову

Російське медіа Mash 3 квітня повідомляло, до Петербурга з Москви Дар'я Трепова приїхала наприкінці березня поточного року і винайняла квартиру неподалік кафе, де стався вибух. Незадовго до трагедії друзям Дар'я розповідала, що знайшла роботу, нібито на українських журналістів. Стверджується, що з України їй нібито надходять завдання, за які вона має гроші на карту. За словами оточення Трепової, завдання здебільшого були пов'язані з передачею посилок з рук до рук — зокрема передати коробку зі скульптурою Владлену Татарському на його лекції 2 квітня.

Як пишуть росЗМІ, Трепова відома у феміністській спільноті під прізвиськом "Даша Тиковка". 24 лютого минулого року вона разом зі своїм чоловіком брала участь в антивоєнному мітингу, де подружню пару затримали силовики.

Підозрювана Дар'я Трепова

Раніше очевидець вибуху розповів, що дівчину з бюстом спочатку не хотіли пускати в зал і жартували, що в статуетці знаходиться бомба. Проте Владлен нібито впізнав дівчину, назвав її Настею та дозволив принести бюст.

Дар'я Трепова поруч із Владленом Татарським Фото: Скріншот

"Вона принесла, він її запросив сісти туди ближче до нього. Вона відмовилася і сіла, як вона висловилася, на "королівський трон", у найдальший кут. Ну, і так дуже нервувала. Владлен дістав цей подарунок, всі посміялися, що бюст без живота. Пара запитань відповіді і потім стався вибух", — розповів очевидець.

Вбивство російського військкора Владлена Татарського

Нагадаємо, 2 квітня у російському місті Санкт-Петербург у кафе "Street food bar" стався вибух, внаслідок якого загинув російський військкор та пропагандист Владлен Татарський. За даними росЗМІ, кафе належить власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

За даними російських спецслужб, використовувалася вибухівка потужністю близько 200-250 грамів тротилу, якою була заповнена статуетка, подарована пропагандисту.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 квітня йдеться, що вбивство російського військкора та пропагандиста Владлена Татарського могло бути задумане як попередження засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який все частіше критикує рішення Кремля щодо війни в Україні.

Нагадаємо також, 3 квітня Фокус зібрав усі подробиці вибуху в одному матеріалі. Євген Пригожин дуже хоче, щоб його з'єднали з Володимиром Путіним і дали можливість просити про особисту зустріч.