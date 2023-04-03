Вибухівка була близькою: пропагандиста Татарського ліквідували професіонали, — ЗМІ

За даними журналістів, статуетка, в якій могла бути вибухівка, була не далі двох метрів від Татарського. Все могло б закінчитися інакше, якби вона стояла далі.

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Російського блогера-пропагандиста Максима Фоміна (відомого як Владлен Татарський) у неділю, 2 квітня, ліквідували професіонали, про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на військовослужбовця із Сил спеціальних операцій.

Такий висновок було зроблено з особливостей цього замаху. За даними російських спецслужб, використовувалася вибухівка потужністю близько 200-250 грамів тротилу, якою була заповнена подарована пропагандисту статуетка.

Повідомляється, що слід враховувати різні фактори, такі як оболонка пристрою і перешкоди, які можуть бути поруч, а також наявність елементів, що вражають.

Зважаючи на все, у цьому вибуховому пристрої вражаючих елементів не було.

"Швидше за все, статуетка, якщо в ній справді була вибухівка, стояла не далі двох метрів від Татарського, якби вона була далі, все могло закінчитися і інакше", — пояснив представник ССО.

Нагадаємо, що в Петербурзі загинув російський пропагандист, який представлявся іменем героя роману В.Пєлєвіна "Generation П" Владлена Татарського. Він відомий закликом бомбардувати інфраструктуру України для того, щоб гинуло більше простих громадян.

Російські ЗМІ заявили про двох можливих підозрюваних після повідомлень про загибель Владлена Татарського. Спочатку в російських засобах масової інформації як можливого підозрюваного називали ім'я уродженки Івано-Франківська Марії Ярун. Згодом з'явилася версія про те, що вибух влаштувала мешканка Петербурга Дар'я Трепова.