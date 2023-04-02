Загибель Владлена Татарського: росЗМІ говорять про двох ймовірних підозрюваних (фото)

Спершу росЗМІ та учасники заходу казали – ймовірною підозрюваною є уродженка Івано-Франківська Марія Ярун. Але трохи згодом з'явилася інша версія – тепер у вибуху підозрюють мешканку Петербурга Дар'ю Трепову.

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Не минуло й кількох годин після загибелі російського пропагандиста Максима Фоміна, більш відомого під псевдонімом Владлен Татарський, як росЗМІ заговорили про "український слід". Телеграм-канал "Раніше за всіх. Ну майже" повідомив, що дівчина, яка подарувала статуетку з вибухівкою воєнкору, родом з Івано-Франківська, а звуть її Марія Ярун, але Татарському вона представилася як Анастасія.

Під час вибуху вона отримала осколкові поранення і зараз перебуває в одній із лікарень Санкт-Петербурга, однак особу її встановити поки немає можливості, оскільки постраждала при собі документи не мала. Її стан лікарі оцінюють як середню тяжкість.

У Мережі вже з'явилося відео, на якому очевидці розповідають, як дівчина вручала Татарському статуетку. Жінка на ім'я Аліса Смотрова, яка була підписницею загиблого, каже, що спочатку Настя ставила запитання, а потім розповіла, що навчається Академії мистецтв на скульптурному факультеті та хоче презентувати Владлену його фігурку. При цьому вона нагадала, що раніше дарувала йому листівку. Анастасія-Марія зізналася, що одразу пронести подарунок до зали їй не дозволили, припустивши, що раптом там може бути бомба.

Коли вона принесла коробку із скульптурою, пропагандист позитивно оцінив її роботу. За словами свідків, фігурка була позолоченим бюстом Татарського в захисному шоломі. Оглянувши подарунок, Татарський пожартував, що він більше схожий на шахтаря, подякував дівчині і поставив подарунок у коробку, а сам продовжив свій творчий вечір. За кілька хвилин пролунав вибух. Внаслідок поранення отримали 19 осіб, стан чотирьох оцінюється як тяжкий.

Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу щодо вбивства. Наразі правоохоронці схиляються до того, що вибухівка могла бути закладена у подарунку, але не виключено варіант того, що до замаху готувалися заздалегідь, сховавши вибухівку у залі.

Друга підозрювана та перше затримання

Крім так званої Марії Ярун з'явилася ще одна підозрювана. 26-річна Дарина Трепова проживає у Петербурзі. За даними ресурсу 112, вона є прихильницею радикального фемінізму. Попередньо саме вона принесла коробку на захід. У лютому 2022 року Дарину та її чоловіка затримували за участь у антивоєнних мітингах. Вже незабаром дівчину затримали за підозрою у вбивстві Татарського. Як повідомляє Інтерфакс, її доставили до слідчого, сказав співрозмовник агентства. Він додав, що слідство має підстави вважати, що Трепова принесла в кафе коробку з бюстом Татарського, в який було вмонтовано вибуховий пристрій.

Дарина Трепова – друга підозрювана в організації вибуху Фото: 112

Раніше прозвучала інформація, що на творчий вечір Татарського мав приїхати власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, якому належить кафе, де пролунав вибух. Наразі підтвердження того, що він там був, немає.

Раніше Фокус писав, що Татарський говорив про Україну.